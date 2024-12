Le Cercle de fermières l'Assomption remet plusieurs dons à la MDJ Beauce-Sartigan

RECYC-QUÉBEC, la société d'État de référence en termes de récupération et de valorisation des matières résiduelles, vient de dévoiler son tout nouveau guide pratique pour un Noël écoresponsable. Ce guide gratuit, riche en conseils concrets et inspirants, vous accompagne pas à pas vers des fêtes de fin d'année plus durables. En suivant les trucs ...