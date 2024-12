Plus de 1 000 signatures en soutien à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches

Plus de 1 000 personnes ont jusqu'ici signé la pétition en ligne pour soutenir la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (SACA), qui refuse de se conformer aux exigences de Québec pour protéger le Château Beauce à Sainte-Marie, qui a notamment été très endommagé par les inondations de 2019, et saccagé depuis.

Rappelons que le ministère de la Culture et des Communications a envoyé une mise en demeure à l’organisme, le 28 novembre dernier, le sommant de procéder rapidement à la sécurisation de ce bâtiment, classé patrimonial, et qui appartient à la SACA.

Parmi les demandes figurent la fermeture des portes et fenêtres pour empêcher les intrusions, l’installation d’un système d’alarme et de surveillance, ainsi que le maintien d’un chauffage minimal de 10 degrés Celsius. L’organisme doit également retirer tout contenu combustible encore présent dans le bâtiment et rétablir une alimentation électrique sécurisée.

En réplique, les administrateurs de la SACA ont tenu une conférence de presse, le 3 décembre, pour dénoncer «les menaces» du ministère et appelé à recentrer les priorités sur les bénéficiaires de l’organisme. «Nous ne mettrons pas en péril notre mission pour rénover un bâtiment», avait alors avisé la directrice générale, Sonia Nadeau Nous ne voulons plus être propriétaires et ne plus avoir aucun lien avec le Château Beauce. C’est un puits sans fond d’énergie, de temps, de stress et d’argent.»

Deux jours plus tard, le Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) publiait un communiqué de presse, soutenant fermement l’action du ministère et critiquant la gestion de la SACA.

La Loi sur le patrimoine culturel impose au propriétaire d’un bâtiment patrimonial de «prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale de ce bien », avait indiqué le vice-président du groupe, Gaston Cadrin. Il avait même qualifié la conférence de presse de la SACA de «déambulation dans les décombres» pour s'attirer les sympathies des autorités.

En réponse à la demande du GIRAM que la Ville de Sainte-Marie puisse jouer un rôle clé dans la sauvegarde du Château Beauce, le maire a été très clair dans ses propos: «La position de la ville, c'est qu'on donnera pas de permis de rénovation pour un bâtiment de même. Faut être constant dans nos actes. On est en zone inondable! [...] Même si ça ne fait pas l'affaire de GIRAM, il viendra s'en occuper et il paiera», a déclaré Gaétan Vachon à ce sujet, lors de la présentation de son budget 2025, le 9 décembre, aux journalistes de la presse régionale.

La pétition en ligne se trouve sous l'appellation Je soutiens la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches.