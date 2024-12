Une aide de 50 000 $ pour l'ADOberge Chaudière-Appalaches

L'ADOberge Chaudière-Appalaches reçoit un soutien financier de 50 000 $, pour sa maison d'hébergement de Saint-Georges, une somme provenant du nouveau Fonds d’urgence de lutte à l’itinérance, créé par Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

Cette aide d’urgence vise à soutenir les organismes communautaires de première ligne afin de répondre rapidement aux besoins des personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir.

Pour Saint-Georges, les responsables utiliseront cette aide ponctuelle pour renforcer ses programmes d’aide et de soutien aux jeunes de 12 à 17 ans vivant des difficultés.

«Nous sommes reconnaissants de la confiance que Centraide nous accorde, ainsi que de sa présence constante à nos côtés. Ce soutien est essentiel pour consolider notre maison en Beauce et nous permettre de mieux répondre aux besoins des jeunes vulnérables de notre communauté», a déclaré Marc-Antoine Boisvert, directeur général de l'organisme.

En plus de l'hébergement, l’ADOberge accompagne plusieurs adolescents près de la majorité qui, en rupture avec leur milieu familial, se retrouvent dans des situations de grande précarité. «Ces jeunes sont particulièrement à risque de vivre une situation d'itinérance, et notre soutien leur permet de retrouver un équilibre et d’envisager un avenir plus stable», a conclu M. Boisvert,

Signalons que, dans la dernière année, ce sont 150 jeunes qui ont trouvé refuge dans les deux maisons situées à Lévis et à Saint-Georges, qui comptent au total 16 lits pour desservir l’ensemble du territoire.