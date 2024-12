Les acériculteurs de la Beauce offrent leur sirop pour soutenir les familles dans le besoin

Un geste de solidarité marque la période des Fêtes en Beauce. Les Producteurs et productrices acéricoles de la Beauce ont annoncé une contribution importante pour soutenir les familles en difficulté.

En effet, une valeur de 3 000 dollars en sirop d’érable sera distribuée aux organismes d’aide alimentaire de la région, dont Moisson Beauce.

Cette initiative découle d’une récolte exceptionnelle réalisée au printemps dernier. Les acériculteurs souhaitent ainsi partager l’un des produits phares du Québec avec les personnes dans le besoin, en cette période où la solidarité est essentielle.

« Le sirop d’érable est le produit emblématique du Québec, et encore plus particulièrement ici, en Beauce. C’est pourquoi nous sommes heureux de le partager avec ceux et celles qui n’ont pas toujours la possibilité de s’en procurer, un geste qui pour nous, va de soit à l’approche du temps des Fêtes », a exprimé Francis Roy, président des Producteurs et productrices acéricoles de la Beauce.

La distribution sera assurée par des organismes locaux, permettant aux dons de bénéficier directement aux résidents de la Beauce. Ce geste s’inscrit dans une tradition de générosité propre à la région, où l’acériculture tient une place prépondérante.

Avec cet acte de partage, les acériculteurs de la Beauce espèrent non seulement adoucir le quotidien des bénéficiaires, mais aussi rappeler la force de la communauté en ces temps festifs.