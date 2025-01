« Jeux de bagarre » entre adolescents : le témoignage poignant d’une mère beauceronne

Une mère de la Beauce tire la sonnette d’alarme après une expérience bouleversante : son fils a failli perdre la vie à cause d'une nouvelle pratique entre adolescents.

Cet événement, qui aurait pu tourner au drame, met en lumière un phénomène inquiétant : les « jeux de bagarre » entre jeunes. Madame Turcotte espère que son message sensibilisera la communauté et incitera à une réflexion collective.

« Mon fils ne se sentait pas bien depuis quelques jours. Je lui ai fait une soupe, et il s’est levé de son lit, mais il s’est évanoui », a commencé la mère de famille, encore secouée par les événements.

Alertée, elle a immédiatement conduit son fils à l’urgence, où les médecins ont découvert une situation critique. « Plus rien n’allait! Il a dû être transféré d’urgence au CHUL et s’est retrouvé hospitalisé aux soins intensifs. » Diagnostiqué avec une rate endommagée et une importante hémorragie interne, l’adolescent a nécessité des transfusions sanguines. « Son taux d’hémoglobine était à 43. La normale pour un jeune homme est entre 120 et 140. S’il ne s’était pas levé pour manger une soupe, il ne serait probablement plus parmi nous… »

Les jours suivants, passés à l’hôpital, ont été une épreuve douloureuse pour la famille. « Nous avons vécu une montagne russe d’émotions : la peur, l’inquiétude, l’adrénaline… C’est vraiment difficile pour le cœur d’un parent! » Heureusement, le jeune homme récupère lentement, sans nécessiter de chirurgie, et pourra reprendre une vie normale dans quelques semaines. « C’est un battant! », a-t-elle ajouté dans son message.

Un phénomène qui inquiète

Selon la mère de famille, ces « jeux de bagarre » sont bien plus répandus qu’on ne le pense. Bien qu’elle souligne que l’incident impliquant son fils ne s’est pas produit au sein d'un établissement scolaire, elle indique que de nombreux parents l’ont contactée pour partager des témoignages préoccupants.

En effet, ces bagarres, souvent planifiées, se dérouleraient dans des lieux isolés, comme des parcs, des terrains de football ou des zones à proximité des écoles. Les jeunes se filment et partagent les vidéos, tandis que des spectateurs encouragent les participants. « Ce ne sont pas seulement des garçons. Il y aurait aussi des filles qui participent », a-t-elle expliqué à EnBeauce.com.

Mme Turcotte insiste sur le fait que ces jeunes ne réalisent pas les dangers auxquels ils s’exposent. « Probablement qu’ils recherchent des sensations fortes, de l’attention, ou veulent prouver leur force aux yeux de leurs amis. Mais un seul coup peut être fatal ».

Pour la Beauceronne, partager son histoire était une décision difficile. Cependant, elle estime qu’il est essentiel de sensibiliser les jeunes et les parents à ce phénomène. « Le corps humain n'est pas un punching bag avec du sable dedans. Si tu veux te battre, si tu as de la colère en-dedans de toi, trouve un moyen pour la sortir... au pire va t'en dans un ring de boxe avec un coach qui va t'apprendre comment te battre sans tuer personne! »

Elle appelle également les parents, les écoles et les autorités à travailler ensemble pour prévenir ces comportements dangereux. « Je crois que c'est important de dénoncer ce genre de jeu. Nos jeunes ne comprennent pas le danger. »