L’organisme Au Bercail a tenu son 6e dîner des rois

L’organisme Au Bercail a tenu la 6e édition de son dîner des rois, lundi le 6 janvier avec le maire de Saint-Georges, Claude Morin.

Les utilisateurs ont eu droit à un repas spécial pour célébrer l’année 2025, avec un service aux tables qui était assuré par des bénévoles. Aussi présents lors du dîner, le conseiller municipal, Serge Thomassin ainsi que deux membres du conseil administratif du Bercail, Manon Giguère et Dorothée Rodrigue.

La tradition de servir le dîner des rois à vue le jour en 2020, lorsque L’Assiétée est devenue un service externe du Bercail. Il a été le premier repas offert sous la nouvelle administration.

Avec la montée du coût de la vie et les logements qui se font plus rares, les impacts se font sentir sur l'ensemble des citoyens, mais encore plus sur la population plus vulnérable. Pour l’équipe du Bercail, il était essentiel d'offrir à nouveau un repas pour les citoyens qui fréquentent leurs services.