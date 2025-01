Joany Gauvin-Lavoie nommée directrice générale du CALACS

Joany Gauvin-Lavoie est la nouvelle directrice générale du Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel Chaudière-Appalaches (CALACS Chaudière-Appalaches).

Œuvrant déjà au CALACS Chaudière-Appalaches depuis sept ans à titre de psychoéducatrice et, depuis les trois dernières années, comme coordonnatrice clinique, Mme Gauvin-Lavoie possède une connaissance approfondie des besoins de ceux et celles qui bénéficient des services de l’organisme. Son expertise clinique combinée à son leadership humain et sa passion contagieuse pour accompagner les gens de façon optimale font d’elle une personne de choix pour occuper ce poste.

« Après avoir eu le privilège de travailler au sein du CALACS Chaudière-Appalaches pendant plusieurs années, je suis honorée d’assurer dorénavant le rôle de directrice générale », a mentionné Joany Gauvin Lavoie. « Je suis déterminée à poursuivre le développement de l’organisme en priorisant le volet intervention et accompagnement, qui est au cœur de notre mission. Ensemble, avec l’équipe, nos partenaires et la communauté, nous continuerons de soutenir les personnes qui ont été victimes d’agression sexuelle et leurs proches dans leur parcours tout en misant sur la prévention, la sensibilisation et l’éducation, éléments essentiels pour contribuer à renforcer nos actions.»