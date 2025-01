La Journée de l’alphabétisation familiale célébrée avec Magie et Magie-Chien

La Journée de l’alphabétisation familiale sera célébrée le dimanche 26 janvier au 4e étage de la Bibliothèque municipale de Saint-Georges avec le spectacle gratuit de Magie et Magie-chien.

Devenu une tradition depuis 11 ans, cet événement est mis de l’avant par Alphare, la Ville de Saint-Georges et la Maison de la Famille Beauce-Etchemins La Grande Ourse. L'objectif étant de sensibiliser les familles à l’importance de l’alphabétisation et de promouvoir le plaisir de lire et d’apprendre en famille pour favoriser la réussite éducative des jeunes de notre communauté.

Un spectacle gratuit pour les petits et les grands

Le dimanche 26 janvier, les parents et enfants de tout âge sont donc invités à venir rencontrer le magicien et le magie-chien et ainsi, vivre un moment unique entremêlé de mystère, de folie et d’humour.

Afin de pouvoir accueillir le plus de gens possible, le spectacle est offert en deux représentations, la première aura lieu le matin à 10 h 30 et la deuxième en après-midi à 13 h 30. La durée du spectacle est de 45 minutes. Un tirage de livres sera également fait parmi tous les participants.

Invitation à découvrir l’univers de la lecture

Par ce spectacle, les partenaires souhaitent susciter le goût de la lecture chez les petits et du même coup, sensibiliser les parents à l’importance de lire à la maison et de laisser traîner des livres ici et là. Ainsi, plus un enfant est mis en contact tôt avec le monde des livres et des mots, plus il augmentera ses chances de réussir à l’école.