Une deuxième édition pour l'événement Je cours Rotary

Le Club Rotary de Saint-Georges organise la deuxième édition de Je cours Rotary, prévu pour le samedi 31 mai 2025, à l’Espace Carpe Diem à Saint-Georges.

Cet événement, organisé en collaboration avec La Maison de la Famille Beauce-Etchemins et Parrainage Jeunesse, vise à favoriser le mieux-être des jeunes et des familles.

« Après le succès de notre première édition tenue en mai dernier, nous sommes heureux d’annoncer le retour de cet événement sportif et convivial. Ouvert à tous, « Je cours Rotary » proposera les mêmes parcours adaptés aux petits et aux grands, aux coureurs et marcheurs de tous niveaux. Que ce soit pour relever un défi personnel, passer un bon moment en famille ou entre amis, ou simplement pour soutenir une belle cause, notre événement est l’occasion parfaite pour se mobiliser ensemble pour un meilleur avenir pour nos jeunes », a souligné le président du Club Rotary de Saint-Georges, Renaud Labonté.

Pour une deuxième année consécutive, l’organisation a été ravie de pouvoir confier à nouveau la présidence d’honneur de l’événement à Simon Leblanc, athlète d’élite. L’an dernier, il avait même couru aux côtés des participants de tous âges lors des divers parcours de 1 km, 3 km, 5 km et 10 km.

En mouvement pour nos jeunes

En plus de promouvoir l’activité physique, mentionnons que les fonds amassés seront remis au Club Rotary de Saint-Georges qui soutient diverses initiatives communautaires. L’une d’elles est la galette Rotary distribuée dans 11 écoles primaires de Saint-Georges, de Notre-Dame-des-Pins, de Saint-Benoît-Labre, de Saint-Côme-Linière et de Saint-Éphrem.

Depuis 16 ans, le club lutte contre la faim et favorise la réussite des jeunes. Seulement l’an passé, plus de 15 000 galettes nutritives ont nourri plus de 3600 enfants qui étaient venus à l’école le ventre vide. Cette galette est produite localement par la firme Héritage transformation alimentaire.

De plus, rappelons que le Club Rotary avait aussi versé des dons de 7 500 $ aux organismes, La Maison des jeunes la Grande Ourse et Parrainage Jeunesse lors de la 1re édition de Je cours Rotary. Les deux organisations ont réinvesti ces sommes pour mieux améliorer leur offre respective aux jeunes et aux familles du territoire.