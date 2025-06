Benoît Bélanger honoré pour son rôle clé lors de l’éclipse totale du 8 avril 2024

Le Club d’astronomie amateur de Saint-Georges a tenu une rencontre spéciale ce mercredi 5 mars au CIMIC, marquée par la venue de Jasmin Robert, directeur général de la Fédération des astronomes amateurs du Québec.

L’événement avait pour but de souligner l’implication remarquable de Benoît Bélanger dans l’organisation de l’observation de l’éclipse solaire totale du 8 avril 2024, qui a fait de Saint-Georges un véritable épicentre pour les passionnés d’astronomie.

« Benoît s’est organisé (pour gérer le site de Saint-Georges), on lui a fait pleinement confiance et ça s’est très bien passé. Le site de Saint-Georges a été l’un des plus gros succès au Québec », a affirmé Jasmin Robert en remettant une plaque honorifique à Benoît Bélanger.

Il a également rappelé l’ampleur de l’événement, qui a attiré près de 15 000 personnes au Carrefour Saint-Georges, entraînant des embouteillages majeurs sur l’autoroute entre Québec et la Beauce.

Benoît Bélanger, de son côté, est revenu sur les jours précédant l’éclipse et l’engouement exceptionnel qu’elle a suscité. « Je me rappelle de mon entretien avec le directeur de la Sûreté du Québec de Saint-Georges. Il m’a dit que d’après lui, il n’y aurait pas plus de 2 500 personnes. J’ai répondu qu’on avait 12 000 paires de lunettes et qu’on s’attendait à avoir vraiment du monde », a-t-il raconté.

Quelques jours plus tard, la prévision s’est confirmée : des renforts policiers ont été déployés, les hôtels et restaurants de la ville ont affiché complet, et des visiteurs arrivaient la veille en véhicules récréatifs pour s’assurer une place de choix.

Mais au-delà de l’organisation logistique, Benoît Bélanger retient surtout l’intensité du moment vécu. « Lorsque la noirceur est arrivée et que le monde a poussé comme un cri, c’était intense et j’ai eu des frissons. C’était un moment incroyable », a-t-il confié.

L’ampleur de l’événement s’est également traduite par une attention médiatique sans précédent, avec une avalanche de demandes d’entrevues, illustrant l’importance historique de cette éclipse pour la région.