Nouvelle politique québécoise sur la maladie d’Alzheimer: «Pour nous c’est très positif!»

La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches se réjouit de la récente mise en place d’une politique québécoise sur la maladie d’Alzheimer et les autres troubles cognitifs.

Cette nouvelle politique québécoise est centrée sur la personne vivant avec la maladie et ses proches aidants. « Pour nous c’est très positif », a mentionné Yvan St-Hilaire, adjoint à la direction de l’organisme, en entrevue avec EnBeauce.com.

Celle-ci s’articule selon cinq axes majeurs:

Axe 1: Diminuer le nombre de cas de maladie d’Alzheimer et d’autres troubles neurocognitifs grâce à la promotion de la santé cognitive et à la prévention: un objectif réaliste et réalisable.

Axe 2: Vivre dignement des premiers symptômes jusqu’à la fin de vie: une société sensibilisée, inclusive et respectueuse des choix de vie.

Axe 3: Assurer un accès équitable et adapté à la diversité et aux besoins des populations: Pour ne laisser personne de côté.

Axe 4: Améliorer la qualité des soins et services en rehaussant la continuité, les compétences et l’accompagnement: personne ne se perd ou ne se sent perdu.

Axe 5: Favoriser la recherche et accueillir les innovations transformationnelles pour améliorer la promotion de la santé cognitive et les services: l’engagement humain avant tout.

Dans les prochains mois, un plan d’action sera mis en place grâce à cette politique.

Dans cette entrevue vidéo, Yvan St-Hilaire explique les points essentiels de cette politique et les bienfaits que cela apportera. Il rappelle également les services proposés par l’organisme basé à Sainte-Marie qui dessert toute la région de Chaudière-Appalaches.