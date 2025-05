La moitié des Québécois privés de premiers répondants, déplore le Vérificateur général

Le Vérificateur général du Québec, Alain Fortin, a publié ce jeudi 22 mai un rapport accablant sur les services ambulanciers de la province.

Selon les conclusions rendues publiques, près de 50 % de la population québécoise n’a pas accès à un service de premiers répondants, un maillon pourtant jugé essentiel pour assurer une intervention rapide en situation critique.

Chez ces citoyens non desservis, 45 % des interventions très urgentes effectuées par des ambulanciers affichent un temps de réponse supérieur à 10 minutes. Or, les études scientifiques sont formelles : en cas d’arrêt cardiorespiratoire, les chances de survie deviennent presque nulles après 10 minutes d’attente.

Le rapport souligne également que les services ambulanciers « gagneraient en efficacité » si le temps passé par les paramédics à l’urgence était réduit et si des modes alternatifs de transport ou d’intervention étaient mieux encadrés. Le Vérificateur général rappelle que la loi prévoit depuis 2002 l’adoption d’un règlement sur le transport alternatif, mais que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ne l’a toujours pas adopté, 23 ans plus tard.

Qualité des soins et gestion financière aussi en cause

Le rapport s’attarde également à la qualité clinique des interventions préhospitalières. Deux des trois établissements audités effectuent un nombre jugé « nettement insuffisant » de vérifications sur l’application des protocoles cliniques, laissant planer des risques pour la sécurité des patients.

Par ailleurs, le contrôle des sommes versées aux entreprises ambulancières est qualifié d’insuffisant. Le Vérificateur remet en question la capacité du MSSS à s’assurer que le gouvernement paie le juste prix pour les services rendus.

Dans les territoires ruraux comme la Beauce, où les distances sont longues et les effectifs d’urgence limités, ces constats soulèvent des préoccupations majeures quant à l’équité et à la sécurité des citoyens.