Place aux jeunes en région tiendra son rendez-vous mi-annuel à Saint-Georges

Les 27 et 28 mai prochains, la Ville de Saint-Georges accueillera la rencontre mi-annuelle de Place aux jeunes en région (PAJR), un événement majeur qui réunira quelque 80 agentes et agents issus de l’ensemble des régions du Québec.

Organisé en Beauce, cet événement vise à renforcer les compétences des équipes terrain, favoriser la synergie entre les territoires desservis par l’organisme et mettre en valeur l’attractivité de la Chaudière-Appalaches.

Durant ces deux journées, les participants prendront part à des conférences, des ateliers de formation, des périodes de réseautage et des activités de découverte régionale.

Des thèmes comme l’intelligence émotionnelle, l’intrapreneuriat, le design graphique, l’organisation du travail, le service à la clientèle et la négociation seront abordés dans une optique d’enrichissement des pratiques liées à l’attraction et à l’enracinement des jeunes professionnels âgés de 18 à 35 ans en région.

« La Mi-Annuelle est bien plus qu’un rassemblement pour le réseau Place aux jeunes en région. C’est une occasion précieuse de réunir nos équipes pour faire le point, se former et s’inspirer, tout en découvrant ce que chaque région a de mieux à offrir », a affirmé Luc Dastous, président de l’organisation, en soulignant aussi les retombées économiques locales engendrées par ce type d’événement.

Pour rappel, depuis plus de 30 ans, Place aux jeunes en région joue un rôle central dans la migration des jeunes vers les régions du Québec, permettant chaque année à plus de 1 500 personnes qualifiées de s’y établir durablement. L’organisation est appuyée par le gouvernement du Québec à travers le Plan d’action jeunesse 2025-2030.