La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Consultez le site d'actualités régionales EnBeauce.com pour en savoir plus.

Samedi 17 mai

Balado: En tête-à-tête avec Benoit Durand

Benoit Durand est le directeur général de Servio, anciennement l'Association des traumatisés cranio-cérébraux des Deux Rives.

La violence postséparation

Mettre fin à une relation marquée par la violence conjugale ne signifie pas toujours que l’abus cesse. Au contraire, la séparation peut intensifier les comportements de contrôle de l’auteur de violence qui cherche alors à maintenir son emprise sur son ex-conjointe par divers moyens.

Les finissants de l’École nationale de l’humour s'invitent à Saint-Éphrem

La municipalité de Saint-Éphrem accueillera la tournée des finissants de l’École nationale de l’humour le vendredi 13 juin prochain.

Un homme décède après un accident avec une chargeuse à bois

Un homme âgé dans la quarantaine est décédé après que la chargeuse à bois avec laquelle il travaillait dans une résidence privée de la 90e rue à Saint-Georges, se soit renversée.

Un deuxième service de garde en communauté à Saint-Odilon-de-Cranbourne

Le CPE Au Jardin de Dominique a annoncé ce vendredi que le ministère de la Famille a approuvé le dépôt de son quatrième projet-pilote pour la communauté de la MRC Beauce-Centre.

La pluie a fait d'importants dommages à Saint-Côme-Linière

Plusieurs rues de Saint-Côme-Linière ont été très endommagées par les pluies intenses survenues vendredi après-midi dans la municipalité.

Démonstration des pompiers réussie à l'Expo St-Prosper

Nombreux sont les citoyens venus assister à la démonstration des pompiers organisée dans le cadre de l’Expo St-Prosper ce samedi.

Dimanche 18 mai

Les bureaux de la compagnie John Breakey à Jersey Mills

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Trois routes de la Beauce parmi les pires de Chaudière-Appalaches

Trois routes de la Beauce se trouvent parmi les pires routes de Chaudière-Appalaches, selon le palmarès établi par CAA-Québec.

Courir St-Gédéon: 458 sportifs présents

Quelque 458 personnes ont participé à l’événement Courir St-Gédéon organisé ce samedi 17 mai au départ de l’aréna Marcel Dutil.

Alexandre Béland Ouellette court 10km en uniforme pour honorer ses pairs

Le Beauceron Alexandre Béland Ouellette a couru 10 kilomètres avec son équipement de pompiers lors de l’événement Courir St-Gédéon ce samedi.

Lundi 19 mai

Charline Bourque remporte l'or aux Championnats canadiens ouverts

La judoka Charline Bourque a remporté une médaille d'or lors des Championnats canadiens ouverts qui se tiennent en ce moment à Calgary, en Alberta. La sportive de Saint-Georges concourrait dans la catégorie des -70kg.

Marie-Philip Poulin et ses coéquipières s’inclinent en demi-finale

Les séries se sont conclues sur une note amère pour la Victoire de Montréal et sa capitaine beauceronne Marie-Philip Poulin, alors que l’équipe montréalaise a été éliminée en demi-finale de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) par la Charge d’Ottawa.

Le mont Adstock en processus de redressement financier

La Coopérative de solidarité récréotouristique du mont Adstock, qui gère la station de ski et le terrain de golf situés dans la région des Appalaches, a déposé un avis d’intention de faire une proposition, selon les informations rapportées par Le Journal de Québec ce lundi 19 mai.

Où sont les parents?

Je suis conscient que cette chronique ne contribuera pas à me faire de nouveaux amis auprès de certains parents, mais parfois, quand il faut appeler un chat un chat, on ne doit pas hésiter et c’est pourquoi je fonce tête première dans le sujet.

Mardi 20 mai

Inondations : Saint-Côme-Linière invite à attendre avant de réparer

À la suite des grosses pluies survenues ce vendredi 16 mai, qui ont causé d’importants dommages aux infrastructures routières de Saint-Côme-Linière, la Municipalité demande aux citoyens touchés de ne pas effectuer de réparations sur leur terrain pour le moment, sauf en cas d’urgence.

Plus de 60 000 $ amassés lors du 17e Souper Au Homard au profit du Bercail

La 17e édition du Souper Au Homard au profit de l’organisme Au Bercail et de sa fondation a permis d’amasser un peu plus de 60 000 $, ce vendredi 16 mai, au Club de golf de Saint-Georges.

Projet Appalaches–Bas-Saint-Laurent : la Beauce dans le corridor à l’étude

Hydro-Québec a dévoilé, ce vendredi 20 mai, le corridor envisagé pour sa future ligne de transport d’électricité à 315 kilovolts (kV), qui reliera les régions de la Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent sur environ 260 kilomètres. Le projet inclut également la construction d’un poste électrique à 315 kV, dans le cadre de son plan de renforcement du réseau principal.

RCM célèbre 25 ans d’innovation et de croissance

En 2025, le Groupe RCM célèbre avec fierté 25 ans d’existence, marquant un quart de siècle de croissance, d’innovation et d’engagement.

Mont Adstock : le maire précise le rôle de la Municipalité dans le dossier

Au lendemain de l’annonce d’un processus de redressement financier engagé par la Coopérative de solidarité récréotouristique du mont Adstock, le maire de la Municipalité, Pascal Binet, a tenu à réagir publiquement ce mardi 20 mai afin de rassurer la population et rectifier certaines perceptions.

Le directeur général des Festivités Western de Saint-Victor remercié

Le comité organisateur des Festivités Western de Saint-Victor a annoncé, ce lundi 19 mai, avoir mis à pied son directeur général, Bryan Gingras. Cette décision, prise par le conseil d’administration, vise à assurer « la stabilité et la qualité » de l’édition 2025, qui se tiendra du 21 au 27 juillet.

Un nouveau projet d'envergure pour l'AIS Beauce-Sartigan

L'Association pour l'intégration sociale (AIS) Beauce-Sartigan a annoncé officiellement l'acquisition d'une nouvelle bâtisse.

Aimes-tu ma différence? cherche du soutien pour son prochain spectacle

L’organisme sans but lucratif Aimes-tu ma différence? invite les Beaucerons à soutenir leur cause et à venir voir leur prochain spectacle.

Mercredi 21 mai

Deux clubs FADOQ de la région médaillés d'or

Les Clubs FADOQ (Fédération de l'Âge d'Or du Québec) de la région se sont démarqués au cours de deux compétitions ce mois-ci.

Avantis Coopérative acquiert quatre centres de rénovation de la région

L'entreprise Avantis Coopérative vient d'acquérir quatre centres de rénovation en Beauce et dans Bellechasse.

Les diplômés du Centre universitaire des Appalaches ont été célébrés

La Soirée Reconnaissance du Centre universitaire des Appalaches (CUA) a eu lieu vendredi 16 mai en présence de plus de 150 personnes venus souligner l’accomplissement des étudiant-e-s ayant complété leurs études.

Beauceville signe une entente de 5 ans avec ses cols bleus

Le conseil municipal de Beauceville a entériné, hier soir, la nouvelle convention collective signée avec ses cols bleus.

Il faut «consulter adéquatement» la population, dit le BAPE

«Les municipalités qui s’engagent dans le développement éolien sur leur territoire en partenariat public-privé devraient s’obliger à transmettre une information préalable, transparente et éclairée à leurs commettantes et commettants. [En outre] l’appui unanime au projet éolien ne dispense pas les municipalités de consulter adéquatement [leur population].» C'est un des faits saillants qui ressort du rapport de la commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), qui vient d'être rendu public sur le projet de construction du parc éolien de la Haute-Chaudière, à la suite d'une consultation ciblée tenue en février.

Jeudi 22 mai

Des élèves de l'Éco-Pin récoltent 8 792$ pour la Société canadienne du cancer

Le mini-Relais pour la vie, organisé à l'école Éco-Pin de Notre-Dame-des-Pins a permis d'amasser un montant de 8 792 $ pour la Société canadienne du cancer.

Beauce Carnaval: un employé gravement blessé à Baie-Comeau

Un employé de Beauce Carnaval aurait subi des blessures très graves, mercredi soir à Baie-Comeau, après avoir été heurté par un manège en opération.

Le directeur général en congé «pour des raisons personnelles»

Depuis le début du mois de mai, le directeur général de la MRC Beauce-Centre, Jacques Bussières, est en congé «pour des raisons personnelles». C'est ce qu'a confirmé le préfet, Jonathan Bolduc, lorsque questionné à ce sujet par EnBeauce.com, lors de la séance du conseil des maires tenue hier soir (mercredi).

Cabinet fantôme conservateur: aucun poste pour Jason Groleau

Le tout nouveau député fédéral de Beauce, Jason Groleau, n'occupera aucune fonction officielle dans le Cabinet fantôme conservateur à la Chambre des communes.

Maxi pourrait ouvrir une deuxième succursale à Saint-Georges

Un projet d’implantation d’une deuxième épicerie de la chaîne Maxi dans le secteur Jersey Mills de Saint-Georges, plus précisément au 17140, boulevard Lacroix, serait actuellement à l’étude.

Le CSSBE fixe ses attentes concernant la prochaine direction générale

Lors d’une séance extraordinaire tenue ce mardi, le conseil d’administration du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin a déterminé les besoins locaux en vue de la nomination d’un nouveau directeur général.

Vendredi 23 mai

Découvrez la programmation de la 8e édition du festival Down by the Riverside

La Cabane à swing tiendra la 8e édition de son festival de swing en Beauce, Down by the Riverside, les 7, 8 et 9 juin prochains à Saint-Georges.

Plus de 600 élèves relèvent le Défi 4 km

Plus de 600 jeunes des écoles Dionne et Monseigneur-Fortier de Saint-Georges ont participé au Défi 4 km qui s'est tenu le 16 mai.

Saint-Joseph-de-Beauce termine 2024 avec un surplus de 1,47 M$

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a terminé l’année 2024 avec un important surplus budgétaire de 1 469 943 $, principalement attribuable à des revenus d’opération supplémentaires non anticipés lors de l’élaboration du budget. Ce bilan a été présenté lors de la séance du conseil municipal du 12 mai.

Jason Groleau officiellement assermenté comme député de Beauce

Jason Groleau a été officiellement assermenté aujourd’hui à titre de député de Beauce, lors d’une cérémonie tenue sur la Colline du Parlement, à Ottawa.

La moitié des Québécois privés de premiers répondants, déplore le Vérificateur général

Le Vérificateur général du Québec, Alain Fortin, a publié ce jeudi 22 mai un rapport accablant sur les services ambulanciers de la province.