La Médaille Strathcona au cadet Marc-Antoine Longchamps

Le cadet adjudant-chef, Marc-Antoine Longchamps, vient de recevoir la médaille Strathcona, la plus haute récompense qui peut être accordée à un cadet en reconnaissance de son rendement remarquable, en ce qui concerne l'ensemble de sa carrière.

La remise s'est effectuée lors de la 109ᵉ revue annuelle du Corps de cadets 619 de Beauceville, qui s'est tenue le mercredi 14 mai, au manège militaire de l'endroit, sous la présidence d’honneur de la lieutenante-colonelle Isabelle Morin.

Par la même occasion, la médaille de la Légion royale canadienne a été remise au cadet adjudant William Mercier.

Lors de cette cérémonie, 36 cadets et cadettes âgés de 12 à 18 ans ont présenté diverses démonstrations mettant en valeur les formations et activités suivies dans le cadre du programme des cadets du Canada au cours de l’année.

Signalons que la lieutenante-colonelle Morin, qui prendra sa retraite des Forces armées canadiennes après 37 ans de service, souhaitait faire sa dernière parade là où tout a commencé. En effet, c'est au sein du CC 619 de Beauceville qu'elle a découvert sa passion pour l’Armée à la fin des années 1980. Elle s’est enrôlée dans les Forces armées canadiennes en juin 1991.

Inscriptions à l'automne

La période d’inscription automnale du Corps de cadets 619 se tiendra les mercredis 3, 10, 17 et 24 septembre, de 19 h à 21 h, au manège militaire de Beauceville (870, route Kennedy). Les jeunes âgés de 12 ans et plus, accompagnés de leurs parents, sont invités à venir s’informer sur les formations et activités offertes gratuitement par le Programme des cadets du Canada, accessible à tous les jeunes de 12 à 18 ans.

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec la capitaine Patricia Veilleux au (418) 228-5354 ou au (418) 221-3827.