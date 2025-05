Une campagne de soutien pour la famille de Jérémy Fleury

Lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Capitole de Québec le 22 mai, le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse, Mathieu Lacombe, a décerné le prix Créativité intervention jeunesse à Séverine Hilaric. Ce prix Reconnaissance jeunesse, pour les 18 ans et plus, souligne une approche originale et de ...