Les services d’urgence testés lors d’une simulation à Saint-Georges

Une importante simulation d’urgence a été déployée, ce jeudi 29 mai, sur les terrains de soccer de Saint-Georges. L’exercice a été organisé par le CISSS de Chaudière-Appalaches, en collaboration avec les paramédics du Groupe Cambi et le Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Georges.

Il visait à tester la capacité d’intervention de l’ensemble des services en situation de crise, à l’approche des Jeux du Québec prévus à Saint-Georges en 2027.

Le scénario : l’effondrement d’une estrade durant un événement sportif, causant une vingtaine de blessés aux profils variés – blessures graves, amputations, perte de conscience, perforations, femme enceinte… L’urgence a été simulée dans des conditions réalistes, sans que les équipes de l’hôpital ne soient prévenues à l’avance, afin d’évaluer leur réaction face à un code orange (arrivée massive de patients).

« C’était une simulation pour tester nos capacités en mesures d’urgence, avec un objectif clair : nous améliorer », a expliqué Yanick Thériault, chef de division pour les services ambulanciers Cambi.

L’importance du triage en situation critique

Les paramédics ont été les premiers à intervenir pour trier les victimes sur place à l’aide d’une grille de couleurs : rouge pour les cas les plus urgents, jaune pour les blessés graves mais stables, vert pour les blessés légers, et noir pour les décès ou arrêts cardiorespiratoires.

Trois ambulances ont été dépêchées sur le site, pendant que les pompiers assuraient les désincarcérations, stabilisaient les structures et assistaient aux premiers soins. « On avait une personne empalée, plusieurs blessés à évacuer. Il y avait de la coordination à faire avec les paramédics, et nos équipes ont bien réagi, a souligné Frédéric Morin, directeur du Service incendie de Saint-Georges. Une situation comme ça, c’est un défi à plusieurs niveaux, et nos équipes ont été à la hauteur. »

Un test réussi à l’urgence de l’hôpital

Une fois les blessés transportés, l’urgence de l’Hôpital de Saint-Georges a dû gérer un afflux massif de patients, mobilisant l’ensemble de l’établissement. « Quand on reçoit 20 blessés d’un coup, ce n’est pas juste l’urgence qui est concernée : le bloc opératoire, la radio, les labos, tout l’hôpital doit se mobiliser », a expliqué Stéphane Landry, coordonnateur à la sécurité et aux mesures d’urgence au CISSS de Chaudière-Appalaches.

L’exercice, aussi impressionnant qu’utile, a été jugé concluant. « C’est toujours stressant pour les équipes, mais tout s’est déroulé comme prévu. Et surtout, cela nous permet d’identifier ce qui peut être bonifié pour mieux faire lors d’un véritable événement », a ajouté M. Landry, en précisant que la sécurité des patients réels a été maintenue en tout temps.

À la fin de l'exercice, les organisateurs du CISSS de Chaudière-Appalaches ont pris le temps de remercier et féliciter l'ensemble des services d'urgence et de santé pour leur participation et leur sérieux tout au long de l'événement.

Ce type de simulation s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue à l’approche des Jeux du Québec, qui attireront plusieurs milliers de visiteurs dans la région.

Vous pouvez retrouver les images de l'exercice réalisées par notre équipe de journalistes dans la vidéo ci-dessus.