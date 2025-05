Saint-Côme-Linière célèbre ses 200 ans en grand du 30 mai au 1er juin

La municipalité de Saint-Côme-Linière se prépare à vivre une fin de semaine « historique » alors qu’elle célébrera son 200e anniversaire de ce vendredi 30 mai au dimanche 1er juin.

Pour marquer cette étape importante, un festival entièrement dédié à ses habitants a été mis sur pied, mêlant activités festives, familiales et culturelles.

C’est à partir de l’inscription « Au fil du temps Saint-Côme-Linière vous reçoit depuis 1825 », installée à l’entrée du village, que le conseiller municipal Simon Breton a eu l’idée d’organiser cet événement commémoratif. Il s’est rapidement entouré de Chantal Lebel et d’un comité formé de neuf personnes, soutenus par une quinzaine d’autres bénévoles prêtes à donner un coup de main tout au long des célébrations.

La programmation s’étale sur trois jours et propose une grande variété d’activités ouvertes à tous, beau temps, mauvais temps – à l’exception de l’exposition de voitures, qui sera annulée en cas de pluie.

Le vendredi 30 mai, la fête débute avec une après-midi de danse country, suivie d’un souper hot-dog, d’un bingo avec 2000 $ en prix, et de prestations musicales du chansonnier Cédrik Landry puis du Mathieu Roy Band en soirée.

Le samedi 31 mai, le public est invité à découvrir des véhicules antiques, autos sport et VTT dès midi, avant une parade de camions et voitures à 16 h. La soirée musicale débutera avec Gab Beauséjour, suivie d’un hommage à Bob Bissonnette interprété par William Bisson et son groupe.

La journée du dimanche 1er juin se veut très familiale. Un brunch sera servi dès 8 h 30, suivi d’une messe extérieure et d’un après-midi d’animation destiné aux petits et grands. Le traditionnel marché d’antan rassemblera près de 30 exposants, et un spectacle de découverte de talents jeunesse viendra compléter cette dernière journée.

Sur le site, des services de bar, un camion de cuisine de rue et un service de raccompagnement seront également disponibles. Seuls les repas et ces services nécessitent un paiement, exclusivement en argent comptant.

Toutes les activités sont gratuites, et les organisateurs tiennent à remercier les nombreux commanditaires qui rendent cet événement possible.