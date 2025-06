Dévoilement du Monument commémoratif du Souvenir de Lévis

C'est ce samedi 31 mai, à la Terrasse du Chevalier-de-Lévis que le Régiment de la Chaudière, en collaboration avec la Ville de Lévis et la Fondation du Musée du Régiment, a procédé au dévoilement officiel du Monument commémoratif du Souvenir de Lévis.

À l’effigie de Léo Major, ce monument rend hommage aux militaires canadiens ayant servi avec bravoure, et tout particulièrement à ceux et celles de Lévis et de Chaudière-Appalaches tombés au combat lors de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée et de la guerre d’Afghanistan.

Le choix de représenter Léo Major, figure emblématique du courage militaire, souligne la bravoure de tous ceux et celles qui ont combattu. Bien qu’il ait survécu aux conflits auxquels il a participé, Léo Major est ici représenté tournant son regard vers l’Europe de l’Ouest, là où il a combattu aux côtés de ses frères d’armes tombés au front. Il incarne ainsi la sentinelle de la mémoire, veillant symboliquement sur celles et ceux dont le sacrifice ne doit jamais être oublié

«Le Régiment de la Chaudière est connu à travers le monde pour sa participation importante à de nombreuses batailles de la Seconde Guerre mondiale. C’est pourquoi je suis fier de voir ce monument se dresser sur notre territoire, aujourd’hui. Fort de notre histoire, forgée par le courage des combattants du Régiment tombés au combat, ce monument représente à mes yeux l’incarnation du sacrifice ultime de ceux qui ont donné leur vie pour la liberté. Leur héritage vivra désormais à jamais dans la pierre, dans nos cœurs et dans l’histoire de cette ville», a déclaré le lieutenant-colonel monsieur Bruno Gilbert, commandant du Régiment de la Chaudière.

Source: Capt Naomie Castonguay, officier des affaires publiques, Régiment de la Chaudière.