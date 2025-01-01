RONA Saint-Georges appuie L’ADOberge pour sa campagne « Bien chez soi »

Le magasin RONA de Saint-Georges s’associe cette année à L’ADOberge Chaudière-Appalaches pour la troisième édition de la campagne « Bien chez soi » de la Fondation RONA, qui se déroule du 1er septembre au 12 octobre.

L’initiative vise à recueillir des dons destinés à des organismes locaux œuvrant auprès de personnes vulnérables.

Grâce à cette campagne, les clients sont invités à faire un don à la caisse pour soutenir les adolescents hébergés temporairement à L’ADOberge, une ressource essentielle pour les jeunes de 12 à 17 ans vivant des difficultés personnelles, familiales, scolaires ou relationnelles.

« Notre équipe au magasin RONA Saint-Georges s’associe à L’ADOberge car venir en aide aux jeunes leur tient vraiment à cœur », a souligné Josée Lafitte, directrice de la Fondation RONA.

Située sur la 8e Avenue à Saint-Georges, L’ADOberge accueille environ 60 jeunes par année dans un milieu structurant, sécuritaire et chaleureux. L’organisme est la seule ressource d’hébergement jeunesse 24/7 dans toute la région de Chaudière-Appalaches.

« Ce partenariat représente une occasion unique de sensibiliser la communauté à la réalité des jeunes que nous accueillons, tout en recevant un soutien concret pour poursuivre notre mission », indique Marc-Antoine Boisvert, directeur général de l’organisme.

Au total, ce sont plus de 150 jeunes qui ont été accueillis au cours de la dernière année dans les deux maisons de Lévis et de Saint-Georges. Chaque don effectué au RONA Saint-Georges contribuera directement à maintenir ces services essentiels pour la jeunesse de la région.