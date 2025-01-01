Quelque 65 participants à la 11e Fête des Anges

Quelque 53 adultes et 12 enfants ont participé à la 11e Fête des Anges, qui a eu lieu samedi, sur l’île Pozer à Saint-Georges.

L'événement était encore une fois organisé par Parents d’Anges Beauce-Etchemins, dans le cadre des activités entourant la Journée mondiale et québécoise de sensibilisation au deuil périnatal.

Lors de cet événement, les participants ont pu planter un bulbe de tulipe à la mémoire dÙ'un enfant parti trop tôt, et échanger avec d’autres personnes qui partagent ce même vécu.

Rappelons, en terminant, que le deuil périnatal se définit par la perte d’un enfant en cours de grossesse, à la naissance ou au cours de la première année de la vie. Il touche environ une grossesse sur quatre. Il est aussi question des personnes touchées par des enjeux de fertilité et/ou d’infertilité. Une personne sur six y sera confrontée au cours de sa vie.

Comme le deuil périnatal est méconnu, les personnes qui sont touchées par cette réalité se trouvent trop souvent isolées et incomprises dans leurs parcours. L'activité vise justement à créer dans un moment de douceur et un élan de solidarité.