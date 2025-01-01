Nous joindre
Moisson Beauce

La SAQ lance une nouvelle campagne de soutien aux banques alimentaires

durée 16h15
4 décembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Alors que le nombre de personnes et de familles qui ont recours à l’aide alimentaire chaque mois est en progression, la Société des alcools du Québec (SAQ) réaffirme son appui au réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) en lançant une nouvelle campagne de soutien.

Ainsi, à compter d'aujourd'hui, et jusqu'au 10 décembre, la SAQ remettra deux repas aux banques pour chaque produit Origine Québec vendu dans ses succursales. Les clients qui souhaitent contribuer davantage auront également la possibilité de verser un don directement à la caisse.

Le visage de l’insécurité alimentaire évolue et touche désormais toutes les sphères de la population. Dans la région desservie par Moisson Beauce:

— 6 323 personnes reçoivent chaque mois de l’aide alimentaire, une hausse de 8 % par rapport à l’an dernier;
— le tiers des demandes concernent des enfants;
— une personne sur quatre aidée occupe un emploi, mais n’arrive pas à joindre les deux bouts;
— près de la moitié des dépannages alimentaire sont pour des adultes vivants seuls.

«En cette période des Fêtes, chaque geste de solidarité compte. Cette campagne de la SAQ, déployée partout au Québec, a un impact bien concret ici, dans notre région. Elle nous permet de poursuivre notre mission et d’offrir un peu de réconfort aux familles qui vivent des moments plus difficiles», souligne Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

