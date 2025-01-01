Havre l’Éclaircie au cœur des 12 jours d’action

Chaque année, Havre l’Éclaircie, maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants installée à Saint-Georges, se mobilise pleinement afin de sensibiliser la population aux 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes.

Cette campagne, menée partout au Québec, est encadrée par deux dates symboliques, soit le 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ainsi que le 6 décembre, Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, en mémoire des 14 femmes tuées à l’École Polytechnique de Montréal en 1989.

Parmi les différentes actions mises en place, une campagne radiophonique se déroule jusqu’au 6 décembre sur les ondes de Radio Beauce, afin de rejoindre un large public et d’amplifier le message de prévention et de solidarité.

Autres actions

Le 26 novembre dernier, l’équipe du Havre l’Éclaircie a participé aux barrages routiers tenus par la Sûreté du Québec à Saint-Georges, Saint-Joseph et Lac-Etchemin. Aux côtés des policiers et des policières, les intervenantes ont profité de cette présence sur le terrain pour rappeler l’importance de la sensibilisation et de la vigilance entourant les violences faites aux femmes.

Ce mardi, l’équipe du centre s’est jointe aux membres de la Table de concertation en violence conjugale de Beauce-Etchemins pour animer plusieurs kiosques de sensibilisation. Déployés dans 11 différents établissements scolaires ainsi qu’à l’hôpital de Saint-Georges, ces kiosques visaient à informer, outiller et engager la population. Les intervenantes sur place ont répondu aux questions, démystifié les différentes formes de violence, et souligné l’importance du 6 décembre comme moment de commémoration et d’action collective.

L’organisme clôture ses actions ce jeudi 4 décembre avec une soirée témoignage de Christine Duquette, une survivante de violence conjugale, qui partagera son histoire. À travers son récit profondément touchant se révèle non seulement la douleur vécue, mais aussi une force immense, une résilience admirable et la puissance d’une reconstruction inspirante.

Fondé en 1982, Havre l’Éclaircie a pour mission d’offrir un milieu de vie sécurisant et chaleureux pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants ainsi qu’une gamme de services adaptés et confidentiels pour les accompagner dans la reprise du pouvoir sur leur vie.

Source: Véronique Mercier, agente aux communications