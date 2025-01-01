Le Mois du communautaire met en lumière les visages engagés de la région

La 24e édition du Mois du communautaire est officiellement lancée en Nouvelle-Beauce sous le thème : « Le visage du communautaire, c’est toi, c’est moi, c’est nous! ».

Tout au long du mois de novembre, plusieurs actions de promotion seront déployées afin de faire connaître les personnes et les organismes qui forment le cœur du milieu communautaire régional.

Parmi les initiatives phares, une nouvelle version papier et numérique du bottin des ressources communautaires en Nouvelle-Beauce est maintenant disponible. En complément, le site LaStationcommunautaire.org propose un répertoire complet des services offerts dans Beauce-Etchemins.

Une capsule vidéo, mettant en vedette plusieurs acteurs du milieu, ainsi qu’une campagne radio permettront également de sensibiliser la population au rôle crucial des organismes communautaires dans l’amélioration de la qualité de vie locale.

Un salon réservé aux partenaires du territoire

Dans le cadre du Mois du communautaire, un salon des organismes sera également organisé par le Collectif en développement social de la Nouvelle-Beauce.

Réservé aux intervenants du milieu communautaire, de la santé, des services sociaux, de l’éducation, ainsi qu’aux élus et aux équipes municipales, ce salon vise à favoriser les rencontres, les échanges et les partenariats entre les acteurs du territoire.

Le comité organisateur rappelle que les organismes communautaires sont bien ancrés dans leur milieu. Offrant souvent des services gratuits et confidentiels, ils sont portés par un personnel qualifié et dévoué, capable de répondre aux besoins des personnes tout en brisant l’isolement.