Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

En Nouvelle-Beauce

Le Mois du communautaire met en lumière les visages engagés de la région

durée 12h00
2 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

La 24e édition du Mois du communautaire est officiellement lancée en Nouvelle-Beauce sous le thème : « Le visage du communautaire, c’est toi, c’est moi, c’est nous! ».

Tout au long du mois de novembre, plusieurs actions de promotion seront déployées afin de faire connaître les personnes et les organismes qui forment le cœur du milieu communautaire régional.

Parmi les initiatives phares, une nouvelle version papier et numérique du bottin des ressources communautaires en Nouvelle-Beauce est maintenant disponible. En complément, le site LaStationcommunautaire.org propose un répertoire complet des services offerts dans Beauce-Etchemins.

Une capsule vidéo, mettant en vedette plusieurs acteurs du milieu, ainsi qu’une campagne radio permettront également de sensibiliser la population au rôle crucial des organismes communautaires dans l’amélioration de la qualité de vie locale.

Un salon réservé aux partenaires du territoire

Dans le cadre du Mois du communautaire, un salon des organismes sera également organisé par le Collectif en développement social de la Nouvelle-Beauce.

Réservé aux intervenants du milieu communautaire, de la santé, des services sociaux, de l’éducation, ainsi qu’aux élus et aux équipes municipales, ce salon vise à favoriser les rencontres, les échanges et les partenariats entre les acteurs du territoire.

Le comité organisateur rappelle que les organismes communautaires sont bien ancrés dans leur milieu. Offrant souvent des services gratuits et confidentiels, ils sont portés par un personnel qualifié et dévoué, capable de répondre aux besoins des personnes tout en brisant l’isolement.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La revue de la semaine

Publié hier à 16h15

La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 25 octobre Les funérailles de Normand Lapointe auront lieu le 15 novembre Les funérailles de l'ancien député fédéral de Beauce, Normand Lapointe, seront célébrées le samedi 15 novembre ...

LIRE LA SUITE
L'abolition du changement d'heure pourrait sauver des vies, dit une étude

Publié le 31 octobre 2025

L'abolition du changement d'heure pourrait sauver des vies, dit une étude

L'abolition du changement d'heure au printemps et l'adoption permanente de l'heure normale à laquelle nous revenons en fin de semaine pourraient sauver des vies, notamment en évitant des centaines de milliers de cas d'obésité et d'accidents vasculaires cérébraux seulement aux États-Unis, ont calculé des chercheurs américains. Plus précisément, ...

LIRE LA SUITE
Le Salon des Vins et Spiritueux de Saint-Georges, c'est ce samedi!

Publié le 30 octobre 2025

Le Salon des Vins et Spiritueux de Saint-Georges, c'est ce samedi!

Le Salon des Vins et Spiritueux de Saint-Georges sera de retour ce samedi 1er novembre, de 12 h à 17 h, à l’Hôtel Le Georgesville. Pour cette 14e édition, 25 exposants, dont des vignerons et des distillateurs du Québec et d’ailleurs, seront présents pour faire découvrir leurs produits, incluant certaines options sans alcool. Cette année, le ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge