Saint-Georges: un salon des vins animé par le terroir et la fierté beauceronne

L'Hôtel Le Georgesville de Saint-Georges a accueilli, ce samedi 1er novembre, la 14e édition du Salon des Vins et Spiritueux, un événement devenu un incontournable pour les amateurs de bons crus, de découvertes gourmandes… et de fierté locale.

Parmi les 25 exposants réunis pour l’occasion, une présence a particulièrement résonné pour le public régional : celle de France Cliche, originaire de Saint-Martin, venue présenter les produits de son vignoble Le Mas des Patriotes, installé en Montérégie depuis plus de 20 ans.

« Ça me permet de revenir chez moi. D’avoir une reconnaissance aussi de mon milieu. C’est ça, ça fait vraiment chaud au cœur », confie celle qui a donné une conférence très suivie sur l’union du patrimoine et du terroir.

Productrice engagée dans une viticulture biologique, France Cliche n’a pas caché son émotion face à l’accueil du public et aux récentes récompenses obtenues. « J’ai pleuré parce que c’était mon rêve dans la vie de produire un chardonnay biologique dans un milieu nordique. Là, je viens d’obtenir une médaille d’or. Pour moi, c’est extraordinaire. J’ai réalisé mon rêve. »

Sur place, elle a fait déguster ses rouges en sélection et en réserve, son merlot bio, mais aussi plusieurs blancs – chardonnay, pinot gris, chenin blanc – dont elle est la seule productrice biologique au Québec. « Je viens aussi d’obtenir une médaille d’argent dans l’État de New York pour un autre de mes vins », a-t-elle ajouté avec fierté.

À noter que les vins de France Cliche sont disponibles à la SAQ, chez Les Pères Natures et ainsi qu'au restaurant gastronomique 1668 de Saint-Georges.

Conférences et dégustations

En plus des dégustations, les visiteurs ont pu assister à trois conférences données par des spécialistes du monde viticole, dont le maître-sommelier Jacques Orhon, président d’honneur de cette édition. La journée a également été marquée par un encan silencieux.

Organisé par la SAQ, le Salon remettra les profits à l’Association des familles monoparentales et recomposées de la Chaudière (AFMRC), au Groupe Espérance et Cancer, ainsi qu’au Club d’athlétisme Beauce-Etchemin (CABE). Pour rappel, depuis sa création, l’événement a versé près de 290 000 $ à des organismes de la région.

