Quelque 100 repas distribués par le Club du Cœur de Jésus

Une centaine de repas ont été distribués à des personnes défavorisées et démunies de la paroisse, le samedi 15 novembre, à partir de l'église Saint-Georges, à l'initiative du Club du Cœur de Jésus (CCJ).

«C'est une première expérience, mais certainement pas la dernière», a indiqué le grand responsable de l'organisme, Jimmy Quirion, à l'issue de l'activité.

Signalons que le club rassemble des enfants, adolescents et adultes désireux de suivre Jésus et d'approfondir leur foi à travers la dévotion à son Sacré-Cœur. Sa mission est d'animer la vie paroissiale à travers diverses activités spirituelles et communautaires, telles que le service de l'autel, des journées de ressourcement, des temps de prière, des activités récréatives mensuelles pour les jeunes, tout en accordant une place centrale à la messe, à l'adoration eucharistique et à la dévotion au Sacré-Cœur.

«Nous espérons pouvoir renouveler ce genre d’activité très bientôt, toujours dans le même esprit de service et de fraternité», ajoute l'adjoint de pastorale.

Aussi, le CCJ est maintenant reconnu comme organisme à but non lucratif, si bien qu'il est possible de le soutenir par des dons, afin qu'il puisse poursuivre sa mission.

À cet effet et pour obtenir plus d’informations, on peut joindre Jimmy Quirion par voie téléphonique (418 228-2558, poste 32) ou encore par courriel (info@coeurdejesus.org).