Jeudi 1er janvier

Ouvert ou fermé au Jour de l'An?

durée 14h00
31 décembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Voici une liste non exhaustive des établissements qui seront fermés ou ouverts pour la journée du 1er janvier.

Ouvert
- Dépanneurs et certaines petites épiceries (les horaires peuvent varier)
- Certaines pharmacies
- Salles de cinéma
- Restaurants (les horaires peuvent varier)
- Stations-service

Fermé
- Centre de ski Saint-Georges
- Club ski Beauce
- Épiceries à grande surface
- Succursales de la SAQ (SAQ Express ouvertes dès 13h le 2 janvier)
- Succursales de la SQDC 
- CLSC
- Bibliothèque
- Postes Canada
- Banques, caisses et autres institutions financières (1er et 2 janvier)
- Bureaux des gouvernements fédéral et provincial (1er et 2 janvier)

Pour le Carrefour Saint-Georges et les Galeries de la Chaudière, les deux centres commerciaux sont fermés ce jeudi 1er janvier. Ils ouvriront à nouveau ce vendredi 2 janvier sur les heures habituelles.

