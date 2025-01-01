Jeudi 1er janvier
Ouvert ou fermé au Jour de l'An?
Voici une liste non exhaustive des établissements qui seront fermés ou ouverts pour la journée du 1er janvier.
Ouvert
- Dépanneurs et certaines petites épiceries (les horaires peuvent varier)
- Certaines pharmacies
- Salles de cinéma
- Restaurants (les horaires peuvent varier)
- Stations-service
Fermé
- Centre de ski Saint-Georges
- Club ski Beauce
- Épiceries à grande surface
- Succursales de la SAQ (SAQ Express ouvertes dès 13h le 2 janvier)
- Succursales de la SQDC
- CLSC
- Bibliothèque
- Postes Canada
- Banques, caisses et autres institutions financières (1er et 2 janvier)
- Bureaux des gouvernements fédéral et provincial (1er et 2 janvier)
Pour le Carrefour Saint-Georges et les Galeries de la Chaudière, les deux centres commerciaux sont fermés ce jeudi 1er janvier. Ils ouvriront à nouveau ce vendredi 2 janvier sur les heures habituelles.