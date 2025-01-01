Ouvert ou fermé au Jour de l'An?

Voici une liste non exhaustive des établissements qui seront fermés ou ouverts pour la journée du 1er janvier.

Ouvert

- Dépanneurs et certaines petites épiceries (les horaires peuvent varier)

- Certaines pharmacies

- Salles de cinéma

- Restaurants (les horaires peuvent varier)

- Stations-service

Fermé

- Centre de ski Saint-Georges

- Club ski Beauce

- Épiceries à grande surface

- Succursales de la SAQ (SAQ Express ouvertes dès 13h le 2 janvier)

- Succursales de la SQDC

- CLSC

- Bibliothèque

- Postes Canada

- Banques, caisses et autres institutions financières (1er et 2 janvier)

- Bureaux des gouvernements fédéral et provincial (1er et 2 janvier)

Pour le Carrefour Saint-Georges et les Galeries de la Chaudière, les deux centres commerciaux sont fermés ce jeudi 1er janvier. Ils ouvriront à nouveau ce vendredi 2 janvier sur les heures habituelles.