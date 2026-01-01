Retour sur les tarifs douaniers et leurs conséquences

Voir la galerie de photos

Retrouvez les articles de nos journalistes concernant les tarifs douaniers entre le Canada et les États-Unis et leurs répercussions en Beauce sur l'année 2025.

Janvier 2025

Création d'une cellule économique Beauce-États-Unis

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a annoncé la création d'une cellule économique Beauce-USA (États-Unis) afin de concerter et positionner la région face aux enjeux économiques actuels et futurs.

Cellule économique Beauce-États-Unis: premiers pas vers une stratégie régionale

La première rencontre de la cellule économique Beauce-États-Unis, créée cette semaine, avait lieu ce vendredi 17 janvier, en présence de plusieurs acteurs essentiels.

Plus de 65% des entreprises de la région exportent directement aux États-Unis

Une enquête menée au cours des derniers jours, auprès de 90 entreprises ciblées dans les trois MRC de la Beauce, révèle que 65,5% d'entre elles exportent directement leur production aux États-Unis.

Février 2025

Taxes douanières de 25%: c'est officiel et le Canada « va se battre »

« On n’a pas souhaité cette guerre commerciale, mais on est capable de se défendre. (...) On va se protéger et on va se battre, monsieur Trump! », a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault, en interpellant directement le président américain, Donald Trump.

« On est prêt, on s'y attendait » - Samuel Poulin

« On est prêt, on s'y attendait », a déclaré Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, en réagissant à son tour aux droits de douane de 25 % qui seront désormais imposés sur les produits canadiens qui entrent aux États-Unis.

Tarifs douaniers de 25 % : Richard Lehoux dénonce une décision « injustifiable »

Les nouvelles taxes douanières de 25 % imposées par les États-Unis sur les produits canadiens devraient entrer en vigueur ce mardi 2 février, soulevant de vives inquiétudes chez les entrepreneurs et les élus.

Les tarifs douaniers suspendus pour 30 jours après un accord entre Trudeau et Trump

Après plusieurs jours de tensions économiques, le Canada et les États-Unis ont trouvé un terrain d’entente temporaire concernant les nouveaux tarifs douaniers de 25 % imposés par Washington depuis ce samedi 1er février.

Menaces de tarifs douaniers: il faut redéployer l'économie du Québec, dit François Legault

«On a le devoir d'entreprendre un grand, un long chantier pour rendre notre économie moins dépendante des États-Unis [...] et (la) redéployer dans des nouveaux marchés internationaux», a déclaré cet après-midi le premier ministre du Québec, François Legault.

Période d'incertitude et tarifs douaniers : une menace pour l’emploi des jeunes en région

Malgré l'accord entre le président Trump et le premier ministre Justin Trudeau sur la suspension des tarifs douaniers pendant 30 jours, cette période d'incertitude suscite beaucoup d'inquiétudes dans de nombreux secteurs économiques, notamment pour l’avenir des jeunes en région.

Menace de tarifs douaniers: François Legault en Beauce pour réaffirmer le soutien aux entreprises

Le premier ministre du Québec, François Legault, a passé un grande partie de la journée à Saint-Georges, pour rencontrer les représentants de la communauté beauceronne, concernant les enjeux de l’incertitude économique créée par les menaces d’imposition de tarifs douaniers de 25% de la part des États-Unis.

C'est officiel: Trump impose des droits de douane de 25 % sur l'acier et l'aluminium

C'est désormais officiel, le président des États-Unis Donald Trump a signé un décret imposant des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium qui sera importé dans son pays.

«Ma priorité, c'est de garder nos travailleurs», dit le PDG du Groupe Mundial

«Ma première priorité, c'est de garder nos travailleurs, mais aussi de voir comment on est capable d'aider nos clients», a déclaré au téléphone depuis Dubaï, le PDG du Groupe Mundial, Louis Veilleux, au sujet des tarifs douaniers américains sur l'acier et l'aluminium, qui entreront en vigueur le 12 mars.

Beauce Atlas face aux tarifs : « Nos partenaires américains nous soutiennent », dit Nicolas Blais

Alors que les États-Unis ont officialisé des tarifs douaniers de 25 % sur l’acier et l’aluminium, des entreprises beauceronnes comme Beauce Atlas, spécialisées dans la fabrication de structures d’acier, doivent jongler avec une incertitude économique grandissante.

Tarifs douaniers : valse entre inquiétude et opportunités pour les entreprises de la région

Les entreprises de Chaudière-Appalaches sont confrontées à une incertitude grandissante, alors que les États-Unis ont officialisé des tarifs douaniers de 25 % sur l’acier et l’aluminium et qu'une seconde vague est attendue le 4 mars prochain. Cette situation inquiète plusieurs manufacturiers de la région, mais pousse aussi certains à envisager des solutions alternatives.

Premier bilan de la cellule économique Beauce-USA

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a publié aujourd’hui un premier bilan des rencontres et des actions de la cellule économique Beauce-USA (États-Unis).

Les députés Poulin et Provençal invitent Ottawa «à s'intéresser à la Beauce»

Les députés de Beauce-Nord et de Beauce-Sud à l'Assemblée nationale invitent les membres du gouvernement fédéral actuel à «s’intéresser activement à la région» dans le cadre de potentiels tarifs qui pourraient être imposés par l’administration américaine dans les prochains jours.

Mars 2025

Trump ordonne une enquête sur l'importation de bois d'œuvre canadien

Le président américain, Donald Trump, a signé hier deux mesures visant à accroître la production nationale de bois d'œuvre, dont une directive pour enquêter sur les préjudices que les importations de bois d'œuvre - incluant celui provenant du Canada - font peser sur la sécurité nationale.

Tarifs douaniers : « Aucun prix n’est trop élevé pour défendre le Canada », dit Justin Trudeau

Les États-Unis ont officiellement imposé, ce mardi 4 mars, des tarifs douaniers de 25 % sur toutes les importations en provenance du Canada. En réponse, le premier ministre Justin Trudeau a pris la parole à 11 h pour annoncer les mesures que son gouvernement mettra en place afin de protéger l’économie canadienne et défendre les intérêts des entreprises et des travailleurs.

«On ne va pas se laisser faire. C'est le temps de se retrousser les manches» — François Legault

«On ne va pas se laisser faire. On peut pas se laisser intimider. Et c'est le temps de se retrousser les manches ensemble.»

Samuel Poulin met en garde contre «l'une des pires tempêtes économiques» en Beauce

Alors que les tarifs douaniers de 25 % sur les importations canadiennes sont désormais en vigueur aux États-Unis, les répercussions se font déjà sentir en Beauce, une région où 65 % des entreprises exportent chez nos voisins du sud. Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, se dit préoccupé par les conséquences économiques à court et long terme.

La SAQ dit au revoir aux produits américains

Suite à l'annonce du président américain Donald Trump concernant les nouveaux tarifs douaniers de 25 %, la Société des alcools du Québec (SAQ) a commencé à retirer l'entièreté des produits américains de ses tablettes.

Tarifs douaniers : la ministre de l’Emploi en Beauce pour rassurer travailleurs et entreprises

Trois jours après l’entrée en vigueur des tarifs douaniers imposés par les États-Unis, la ministre de l’Emploi du Québec, Kateri Champagne Jourdain, et le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, étaient à Saint-Georges ce jeudi 6 mars, pour réitérer leur soutien aux entreprises et aux travailleurs touchés par cette nouvelle réalité économique.

Tarifs douaniers : Tapis Venture transforme l'incertitude en moteur de croissance

Alors que la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis soulève des défis majeurs pour de nombreuses entreprises exportatrices, certaines voient dans cette situation une occasion d’innover et de renforcer leur position sur le marché canadien.

Tarifs douaniers : contrats, exportations et finances, des clés dévoilées à la conférence du CEB

Face aux tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis, qui fragilisent les entreprises exportatrice, une conférence organisée par le Conseil Économique de Beauce (CEB), ce jeudi 20 mars à l’hôtel Le Georgesville de Saint-Georges, a permis d’apporter des pistes de solutions aux entrepreneurs de la région.

Avril 2025

Tarifs douaniers : l'incertitude demeure au Canada

Ce mercredi 2 avril, le président américain Donald Trump a tenu une conférence de presse à 16 h, afin d’annoncer les nouveaux tarifs imposés par les États-Unis aux autres pays du monde.

«Ma Beauce d’abord» : une mobilisation pour soutenir l’achat local

Alors que les tensions commerciales avec les États-Unis se font sentir, la Cellule économique Beauce États-Unis a donné le coup d’envoi, ce lundi 7 avril, à une campagne régionale pour encourager l’achat local.

Juin 2025

Voyages en autocar : une entrepreneure de la Beauce reste fidèle aux États-Unis

Tandis que la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada incite plusieurs Québécois à revoir leurs plans de vacances, l’entreprise familiale Jaimontour, appartenant à la Beauceronne Rachel Poulin, continue de miser sur les circuits en autocar vers les grandes villes américaines.

Tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium: un nouveau coup d'assommoir pour la Beauce

Depuis ce mercredi matin, les entreprises de la Beauce doivent composer avec une surtaxe de 50 % sur l’acier et l’aluminium imposée par les États-Unis. Après une première hausse à 25 % en mars, cette nouvelle escalade tarifaire frappe de plein fouet un pan important de l’économie régionale, largement tourné vers l’exportation. Tour d’horizon des réactions et des stratégies mises en place.

Août 2025

Droits de douane: Legault rappelle l'importance de la diversification économique

Alors que le président américain Donald Trump a signé, hier soir, un décret portant les droits de douane sur le Canada à 35 %, le premier ministre du Québec, François Legault, a rappelé l'importance de développer de nouveaux marchés.

Novembre 2025

Samuel Poulin rencontre la consule américaine pour défendre la Beauce

Le député de Beauce-Sud, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux PME, Samuel Poulin, a rencontré, ce vendredi 14 novembre, à Québec, la nouvelle consule générale des États-Unis, Anne Dudte.