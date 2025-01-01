Opération Nez Rouge: une première fin de semaine réussie

La 40e édition de l'Opération Nez Rouge (ONR) en Beauce-Etchemins a bien commencé durant la fin de semaine passée.

Ainsi, la période d’échauffement et de rodage est terminée. La tradition veut que : « Tel va le premier Week-end, telle va la Campagne » et c'est que souhaite l'organisation.

En additionnant les deux soirées dans la région, 16 équipes ont effectué 47 raccompagnements. Cela représente une augmentation de 44% du nombre d’équipe et de 38% des raccompagnements par rapport à 2024 et tous les autres indicateurs sont également à la hausse.

Dès la prochaine fin de semaine, la confirmation de plusieurs sociaux des fêtes sur tout le territoire, sont le gage de soirées forts occupées et ce tout particulièrement ce samedi aux alentours de Saint-Georges et de Sainte-Marie.

La participation d’un nombre accru et substantiel de bénévoles est primordiale. Les gens sont donc invités à s’inscrire par Internet au : www.operationnezrouge.com dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation. Il est aussi possible de joindre l'organisation à beauce-etchemins@operationnezrouge.com ou encore de se rendre à l’une des trois centrales locales à compter de 20 h les soirs de service.

L'Opération Nez Rouge sera là pour encore 12 soirées tout au long du mois de décembre dont vendredi et samedi prochains les 5 et 6 décembre.

Vous pouvez dès maintenant prévoir d'utiliser leurs services à compter de 21 h:

- pour le Secteur Chaudière – MRC Beauce-Sartigan & Beauce-Centre (polyvalente St-Georges): 418-227-0808;

- pour le Secteur Beauce-Nord – MRC de La Nouvelle-Beauce (école Monseigneur Feuiltault Ste-Marie): 418-387-6444;

- pour le Secteur Etchemins – MRC Des Etchemins (école Notre-Dame Lac Etchemin): 418-625-3000.