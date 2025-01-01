Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Fonds SVP Centraide /FADOQ

Un soutien financier à Nouvel Essor des Etchemins

durée 08h00
1 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Cette semaine, le président de la FADOQ des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, Guy Bonneau, est venu remettre un chèque au montant de 1 881 $, à la présidente ainsi qu'à la directrice de l’organisme Nouvel Essor des Etchemins, Michelle Drolet et Audrey Mercier.

Cette somme provient du Fonds SVP Centraide /FADOQ, qui a été créé afin de pouvoir offrir une aide financière à des organismes qui ont pour mission le bien-être des aînés.

L’organisme Nouvel Essor de la région des Etchemins a vu le jour en 1979 afin d’offrir une qualité de vie aux personnes handicapées et à leur famille de la région.

De cette offre en a découlé la mise en place d’un programme de soutien aux ainés. Les actions du groupe sont de briser l’isolement que les ainés peuvent vivre en favorisant des actions d’accompagnement, d’activités et d’aide.

Il est important de noter que les différentes activités offertes par l'organisation sont accessibles aux aînés habitant les 13 municipalités de la MRC des Etchemins. 

«L’organisme Nouvel Essor a été choisi pour ses efforts  et ses actions auprès des aînés. Le travail de l’organisme est très important pour les gens des Etchemins», a signalé Guy Bonneau, en remettant la somme.

Rappelons que la FADOQ-RQCA regroupe près de 110 000 membres, dans 163 clubs affiliés, à travers les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une invitation à porter le ruban blanc

Publié à 9h00

Une invitation à porter le ruban blanc

Dans le cadre de la campagne des Douze jours contre la violence faite aux femmes, l'Afeas (Association féministe d'éducation et d'action sociale) locale de Saint-Georges invite la population à porter un ruban blanc en forme de V inversé, afin de manifester sa solidarité à ce drame que constitue la violence, particulièrement celle faite aux femmes et ...

LIRE LA SUITE
Des sacs-cadeaux pour chien afin de soutenir une bonne cause en santé

Publié hier à 18h00

Des sacs-cadeaux pour chien afin de soutenir une bonne cause en santé

Cinq élèves du profil Culture et découvertes de l’École Jésus-Marie de Beauceville ont entrepris de vendre des sacs-cadeaux pour chien, dont les profits seront versés au Comité des usagers de l'hôpital de Saint-Georges et à la Fondation Santé Beauce-Etchemin. En effet, Joseph, Maxim, Édouard, Pier-Antoine et Alex-Antoine sont les initiateurs de ...

LIRE LA SUITE
Déjeuner-conférence de l’AQDA sur la lutte contre la fraude

Publié hier à 12h00

Déjeuner-conférence de l’AQDA sur la lutte contre la fraude

L’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches tiendra son prochain déjeuner-conférence le mardi 9 décembre prochain, dès 8 h, au restaurant Le Baril-Grill, à Saint-Georges. À cette occasion, les convives pourront entendre la directrice adjointe du Service aux membres chez Desjardins, ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge