Un soutien financier à Nouvel Essor des Etchemins

Cette semaine, le président de la FADOQ des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, Guy Bonneau, est venu remettre un chèque au montant de 1 881 $, à la présidente ainsi qu'à la directrice de l’organisme Nouvel Essor des Etchemins, Michelle Drolet et Audrey Mercier.

Cette somme provient du Fonds SVP Centraide /FADOQ, qui a été créé afin de pouvoir offrir une aide financière à des organismes qui ont pour mission le bien-être des aînés.

L’organisme Nouvel Essor de la région des Etchemins a vu le jour en 1979 afin d’offrir une qualité de vie aux personnes handicapées et à leur famille de la région.

De cette offre en a découlé la mise en place d’un programme de soutien aux ainés. Les actions du groupe sont de briser l’isolement que les ainés peuvent vivre en favorisant des actions d’accompagnement, d’activités et d’aide.

Il est important de noter que les différentes activités offertes par l'organisation sont accessibles aux aînés habitant les 13 municipalités de la MRC des Etchemins.

«L’organisme Nouvel Essor a été choisi pour ses efforts et ses actions auprès des aînés. Le travail de l’organisme est très important pour les gens des Etchemins», a signalé Guy Bonneau, en remettant la somme.

Rappelons que la FADOQ-RQCA regroupe près de 110 000 membres, dans 163 clubs affiliés, à travers les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.