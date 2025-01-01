Nous joindre
Douze jours contre la violence faite aux femmes

Une invitation à porter le ruban blanc

durée 09h00
1 décembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Dans le cadre de la campagne des Douze jours contre la violence faite aux femmes, l'Afeas (Association féministe d'éducation et d'action sociale) locale de Saint-Georges invite la population à porter un ruban blanc en forme de V inversé, afin de manifester sa solidarité à ce drame que constitue la violence, particulièrement celle faite aux femmes et aux filles.

Rappelons que le 6 décembre 2025 marquera, une fois de plus, le triste anniversaire de la tuerie de Polytechnique Montréal, où quatorze jeunes femmes ont perdu la vie, victimes d’un tireur misogyne.

«En 2024, 25 féminicides ont été recensés au Québec et ce, bien souvent, dans un contexte de violences conjugales, signale la présidente de l'Afeas, Liane Loignon. Ces violences entraînent des conséquences désastreuses sur les témoins et les membres de l’entourage des personnes impliquées dans de tels drames

Celles et ceux qui le désirent peuvent se procurer un ruban à la Librairie Sélect, et aux comptoirs des deux fromageries La Pépite d’or, à Saint-Georges.

La campagne de sensibilisation se poursuit jusqu’au 6 décembre.

Pour de plus amples informations: afeas.qc.ca

