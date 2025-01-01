Nous joindre
Table régionale des organismes communautaires Chaudière-Appalaches

Une rencontre essentielle pour les milieux communautaires autonomes

3 décembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Près de 125 artisans et artisanes, directions, bénévoles et partenaires du milieu communautaire autonome se sont réunis les 26 et 27 novembre à l’Hôtel Le Georgesville, à Saint-Georges, pour participer au premier Grand rassemblement des artisan·es de l’ACA, organisé par la Trocca – Table régionale des organismes communautaires Chaudière-Appalaches.  

Pendant deux jours, l’événement a mis en lumière la vitalité et la solidarité du milieu communautaire autonome.  Les animations du Centre de formation populaire, l’exposition du RQ-ACA Nos luttes, nos victoires, la  présentation sur l’autonomie, de l’Observatoire de l’ACA, ainsi que la conférence sur l’histoire du PSOC présentée  par la CTROC ont nourri les réflexions, renforcé les liens et donné voix aux enjeux que traversent les organismes  de la région. La rencontre s’est conclue par une conférence-hommage aussi sensible qu’inspirante offerte par  l’autrice Kim Thúy, rappelant toute la beauté et la portée humaine du travail communautaire.  

« Ce rassemblement est une magnifique démonstration de la force et de la créativité de notre milieu. Voir toutes  ces personnes se rassembler, échanger et créer ensemble me rappelle que notre engagement collectif peut  transformer nos communautés et faire rayonner le travail communautaire de Chaudière-Appalaches », a souligné  Carolyne Hamel, présidente du conseil d’administration de la Trocca.

Une œuvre collective a également été créée sous la direction de l’artiste Florence Lemay. À travers cette  démarche, la Trocca souhaitait offrir un espace de rassemblement, de création et de transmission, où l’art devient un langage commun, porteur de sens. Chaque geste individuel est venu nourrir un tout plus grand, symbolisant la force du mouvement communautaire autonome. Cette œuvre a été créé à l’image-même du  milieu communautaire de Chaudière-Appalaches et sera appelée à vivre et à circuler chez les membres de la  Trocca.

Ce rassemblement marquant s’inscrivait aussi dans une année significative : la Trocca souligne en 2025 son 30e anniversaire. 

« Ce que nous avons vécu n’est pas qu’un moment fort : c’est le début d’un nouveau chapitre pour notre milieu.  Nous repartons avec une énergie renouvelée et la conviction que nos actions collectives continueront de  transformer nos communautés », a affirmé Murielle Létourneau, directrice de la Trocca.  

