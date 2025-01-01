Nous joindre
Avec "Ouvre ton cœur à l’espoir"

Une journée de magie pour les enfants malades et leurs familles à Saint-Georges

durée 11h00
2 décembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

L’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir a rassemblé près de 130 personnes ce samedi 30 novembre à la salle paroissiale de Saint-Georges pour sa traditionnelle fête de Noël.

Depuis 1995, l’organisme soutient les enfants atteints de maladies graves en Beauce-Etchemins ainsi que leurs familles, et cette journée demeure l’un des moments les plus attendus de l’année.

« Chaque année, nous mettons tout notre cœur à créer une journée lumineuse pour ces
familles qui affrontent des réalités très éprouvantes. Voir les enfants s’émerveiller, voir les parents souffler un peu, entourés de gens qui comprennent ce qu’ils traversent, c’est d’une
valeur inestimable », a souligné Chantale Ménard, membre du conseil d’administration.

Jeux, rires et ambiance féérique ont rythmé l’événement, conçu spécialement pour permettre aux enfants et à leurs proches de vivre un moment festif adapté à leurs besoins.

Pour Dyane Plante, directrice générale, cette journée offre une véritable parenthèse de répit : « On réalise rapidement que la maladie d’un enfant transforme chaque aspect de la vie familiale. Les parents portent une charge immense, et l’isolement s’installe sans qu’ils le souhaitent. C’est pourquoi une journée comme celle-ci fait tellement de bien : on y ressent de la douceur, de la compréhension et un immense respect pour ce que vivent ces familles. »

Certaines familles n’ont pu être présentes, en raison de l’état de santé de leur enfant, mais elles ont été chaleureusement saluées lors de la fête.

L’équipe de l’organisme a tenu à remercier les nombreux bénévoles qui rendent cet événement possible chaque année, par leur dévouement et leur générosité. « Sans eux, cette fête n’aurait tout simplement pas lieu », a conclu Dyane Plante.

