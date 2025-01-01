Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Au Cégep Beauce-Appalaches

Un élan de générosité avant Noël pour lutter contre l’insécurité alimentaire

durée 12h00
2 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

À l’approche des Fêtes, la communauté du Cégep Beauce-Appalaches et sa Fondation se sont mobilisées autour de plusieurs initiatives au profit de Moisson Beauce et de sa population étudiante.

Le traditionnel Bingo de Noël du comité socioculturel a permis d’amasser un montant record de 1 301 $. Très attendue chaque année, cette activité rassemble le personnel et la communauté étudiante autour d’un moment festif qui prend tout son sens en cette période de partage. 

Grâce à une collaboration spéciale entre le Cégep et sa Fondation, chaque dollar recueilli a été doublé, pour un total de 2 602 $. La moitié de ce montant sera remis à Moisson Beauce, tandis que l’autre moitié servira à préparer des sacs de denrées pour des étudiantes et étudiants du Cégep vivant une situation précaire.

C'est au début du mois de décembre, que les membres du comité socioculturel se rendront en épicerie afin d’assembler ces sacs de denrées. Ils visiteront également les installations de Moisson Beauce. Ces activités leur permettront de comprendre la réalité de l’organisme, de voir l’ampleur de son action sur le terrain et de saisir l’importance de chaque don remis.

Les Condors à l’œuvre pour les familles d’ici

Les athlètes Condors ont aussi prêté main-forte à Moisson Beauce en préparant des boîtes de denrées destinées aux familles de la région lors d’une opération de bénévolat.

Le 28 novembre dernier, une quinzaine d’étudiants-athlètes et d’intervenants des équipes de football et de hockey, ont ainsi participé à la préparation de 2 600 boîtes de denrées pour le temps des Fêtes. Celles-ci seront distribuées dans les six MRC desservies par l’organisme. Pour les jeunes athlètes, cette activité annuelle de bénévolat représente une occasion concrète de soutenir une cause régionale qui leur tient à cœur et d’incarner les valeurs de solidarité propres aux Condors.

« Un geste à la fois, nous contribuons à éclairer le temps des Fêtes des personnes vivant de l’insécurité alimentaire. Cet élan de solidarité et de générosité s’inscrit pleinement dans notre volonté de favoriser le bien-être, l’implication et l’épanouissement de tous les membres de notre communauté collégiale. Je suis profondément touchée par cet engagement qui fait briller ce qu’il y a de plus humain au Cégep Beauce-Appalaches », a souligné Caroline Bouchard, directrice générale.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une journée de magie pour les enfants malades et leurs familles à Saint-Georges

Publié à 11h00

Une journée de magie pour les enfants malades et leurs familles à Saint-Georges

L’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir a rassemblé près de 130 personnes ce samedi 30 novembre à la salle paroissiale de Saint-Georges pour sa traditionnelle fête de Noël. Depuis 1995, l’organisme soutient les enfants atteints de maladies graves en Beauce-Etchemins ainsi que leurs familles, et cette journée demeure l’un des moments les plus ...

LIRE LA SUITE
Voie de contournement à Lac-Mégantic: inquiétudes autour de la gestion de l'eau

Publié à 10h00

Voie de contournement à Lac-Mégantic: inquiétudes autour de la gestion de l'eau

Alors que l’Office des transports du Canada (OTC) tient une audience publique ce mardi 2 décembre à Lac-Mégantic, la Coalition des Victimes Collatérales (CVC) annonce qu’elle y prendra la parole pour exprimer ses vives inquiétudes face aux impacts hydrogéologiques du projet de voie de contournement ferroviaire. Selon les dernières études ...

LIRE LA SUITE
Opération Nez Rouge: une première fin de semaine réussie

Publié hier à 17h00

Opération Nez Rouge: une première fin de semaine réussie

La 40e édition de l'Opération Nez Rouge (ONR) en Beauce-Etchemins a bien commencé durant la fin de semaine passée. Ainsi, la période d’échauffement et de rodage est terminée. La tradition veut que : « Tel va le premier Week-end, telle va la Campagne » et c'est que souhaite l'organisation.  En additionnant les deux soirées dans la région, 16 ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge