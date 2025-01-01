Un élan de générosité avant Noël pour lutter contre l’insécurité alimentaire

À l’approche des Fêtes, la communauté du Cégep Beauce-Appalaches et sa Fondation se sont mobilisées autour de plusieurs initiatives au profit de Moisson Beauce et de sa population étudiante.

Le traditionnel Bingo de Noël du comité socioculturel a permis d’amasser un montant record de 1 301 $. Très attendue chaque année, cette activité rassemble le personnel et la communauté étudiante autour d’un moment festif qui prend tout son sens en cette période de partage.

Grâce à une collaboration spéciale entre le Cégep et sa Fondation, chaque dollar recueilli a été doublé, pour un total de 2 602 $. La moitié de ce montant sera remis à Moisson Beauce, tandis que l’autre moitié servira à préparer des sacs de denrées pour des étudiantes et étudiants du Cégep vivant une situation précaire.

C'est au début du mois de décembre, que les membres du comité socioculturel se rendront en épicerie afin d’assembler ces sacs de denrées. Ils visiteront également les installations de Moisson Beauce. Ces activités leur permettront de comprendre la réalité de l’organisme, de voir l’ampleur de son action sur le terrain et de saisir l’importance de chaque don remis.

Les Condors à l’œuvre pour les familles d’ici

Les athlètes Condors ont aussi prêté main-forte à Moisson Beauce en préparant des boîtes de denrées destinées aux familles de la région lors d’une opération de bénévolat.

Le 28 novembre dernier, une quinzaine d’étudiants-athlètes et d’intervenants des équipes de football et de hockey, ont ainsi participé à la préparation de 2 600 boîtes de denrées pour le temps des Fêtes. Celles-ci seront distribuées dans les six MRC desservies par l’organisme. Pour les jeunes athlètes, cette activité annuelle de bénévolat représente une occasion concrète de soutenir une cause régionale qui leur tient à cœur et d’incarner les valeurs de solidarité propres aux Condors.

« Un geste à la fois, nous contribuons à éclairer le temps des Fêtes des personnes vivant de l’insécurité alimentaire. Cet élan de solidarité et de générosité s’inscrit pleinement dans notre volonté de favoriser le bien-être, l’implication et l’épanouissement de tous les membres de notre communauté collégiale. Je suis profondément touchée par cet engagement qui fait briller ce qu’il y a de plus humain au Cégep Beauce-Appalaches », a souligné Caroline Bouchard, directrice générale.