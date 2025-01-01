La Guignolée des médias propose d'adhérer au don mensuel

Voir la galerie de photos

En cette journée spéciale de la Guignolée des médias, nous vous proposons une vidéo de sensibilisation, qui met en lumière l’impact concret du don mensuel pour soutenir la banque alimentaire qu'est Moisson Beauce.

En effet, c'est une façon simple de contribuer à stabiliser l’approvisionnement de l'organisme, tout au long de l’année, y compris pendant les périodes creuses.

Aujourd’hui est une journée importante pour aider les familles et les personnes d’ici qui traversent une période difficile et ont besoin d’un coup de pouce alimentaire.

Si vous avez la chance de pouvoir vous le permettre, faire un don nourrit les gens d’ici… mais fait aussi du bien à celui ou celle qui pose ce geste. Si vous le pouvez, merci de donner: www.moissonbeauce.qc.ca/la-guignolee-des-medias

Signalons que la Guignolée des médias se poursuit jusqu'au 31 décembre,

La vidéo est une production de Nous TV Beauce-Appalaches (@ Fans de nousTV Beauce-Appalaches), en collaboration avec @Productions Sans Limite, Arsenal Média (Mabeauce.com, O101,5 et Hit Country), EnBeauce.com, Beauce Média, La Voix du Sud, L’Éclaireur Progrès, Nous TV Beauce-Appalaches, Radio Beauce (COOL 103,5 et MIX 99,7) et Beauce TV.

Regardez la vidéo sur le don mensuel, en appuyant sur la flèche de lecture qui apparaît sur la photo en début d'article.