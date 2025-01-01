Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Au profit de Moisson Beauce

La Guignolée des médias propose d'adhérer au don mensuel

durée 07h00
4 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Voir la galerie de photos

En cette journée spéciale de la Guignolée des médias, nous vous proposons une vidéo de sensibilisation, qui met en lumière l’impact concret du don mensuel pour soutenir la banque alimentaire qu'est Moisson Beauce.

En effet, c'est une façon simple de contribuer à stabiliser l’approvisionnement de l'organisme, tout au long de l’année, y compris pendant les périodes creuses.

Aujourd’hui est une journée importante pour aider les familles et les personnes d’ici qui traversent une période difficile et ont besoin d’un coup de pouce alimentaire.

Si vous avez la chance de pouvoir vous le permettre, faire un don nourrit les gens d’ici… mais fait aussi du bien à celui ou celle qui pose ce geste. Si vous le pouvez, merci de donner: www.moissonbeauce.qc.ca/la-guignolee-des-medias

Signalons que la Guignolée des médias se poursuit jusqu'au 31 décembre,

La vidéo est une production de Nous TV Beauce-Appalaches (@ Fans de nousTV Beauce-Appalaches), en collaboration avec @Productions Sans LimiteArsenal Média (Mabeauce.com, O101,5 et Hit Country), EnBeauce.com, Beauce Média, La Voix du Sud, L’Éclaireur Progrès, Nous TV Beauce-Appalaches, Radio Beauce (COOL 103,5 et MIX 99,7) et Beauce TV.

Regardez la vidéo sur le don mensuel, en appuyant sur la flèche de lecture qui apparaît sur la photo en début d'article.

À lire également

Lancement de la 25e Guignolée des médias

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une rencontre essentielle pour les milieux communautaires autonomes

Publié hier à 12h00

Une rencontre essentielle pour les milieux communautaires autonomes

Près de 125 artisans et artisanes, directions, bénévoles et partenaires du milieu communautaire autonome se sont réunis les 26 et 27 novembre à l’Hôtel Le Georgesville, à Saint-Georges, pour participer au premier Grand rassemblement des artisan·es de l’ACA, organisé par la Trocca – Table régionale des organismes communautaires Chaudière-Appalaches. ...

LIRE LA SUITE
Un élan de générosité avant Noël pour lutter contre l’insécurité alimentaire

Publié le 2 décembre 2025

Un élan de générosité avant Noël pour lutter contre l’insécurité alimentaire

À l’approche des Fêtes, la communauté du Cégep Beauce-Appalaches et sa Fondation se sont mobilisées autour de plusieurs initiatives au profit de Moisson Beauce et de sa population étudiante. Le traditionnel Bingo de Noël du comité socioculturel a permis d’amasser un montant record de 1 301 $. Très attendue chaque année, cette activité rassemble ...

LIRE LA SUITE
Une journée de magie pour les enfants malades et leurs familles à Saint-Georges

Publié le 2 décembre 2025

Une journée de magie pour les enfants malades et leurs familles à Saint-Georges

L’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir a rassemblé près de 130 personnes ce samedi 30 novembre à la salle paroissiale de Saint-Georges pour sa traditionnelle fête de Noël. Depuis 1995, l’organisme soutient les enfants atteints de maladies graves en Beauce-Etchemins ainsi que leurs familles, et cette journée demeure l’un des moments les plus ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge