Opération Nez rouge fin prêt pour une 2e fin de semaine

Pour bien des gens, la première fin de semaine de décembre marque officiellement le début du temps des fêtes.

Les bénévoles d'Opération Nez rouge Beauce-Etchemins seront donc prêts à vous raccompagner en toute sécurité, dès ce soir (vendredi, ainsi que demain samedi et ce, de 21 h à 3 h.

«Les deux premières soirées se sont très bien déroulées et nous sommes motivés à poursuivre sur cette lancée», rappelle le coordonnateur, Steeve Labbé.

Plusieurs sociaux des fêtes confirmés sur tout le territoire, sont le gage de soirées forts occupées et ce tout particulièrement ce vendredi et samedi aux alentours de Saint-Georges et de Sainte-Marie.

La participation d’un nombre accru et substantiel de bénévoles est primordiale. Les personnes intéressées à se porter volontaire peuvent à s’inscrire par Internet au www.operationnezrouge.com dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation. Celles-ci peuvent également nous joindre à : beauce-etchemins@operationnezrouge.com et nous leur enverront directement le formulaire d’inscription. Enfin, on se rendre à l’une des trois centrales locales à compter de 20 h, les soirs de service.

Voici les coordonnées pour les trois centrales du territoire:

Secteur Chaudière – MRC Beauce-Sartigan + Beauce-Centre

Polyvalente St-Georges — 418-227-0808

Secteur Beauce-Nord – MRC de La Nouvelle-Beauce

École Monseigneur Feuiltault à Sainte-Marie — 418-387-6444

Secteur Etchemins – MRC des Etchemins

École Notre-Dame de Lac-Etchemin — 418-625-3000

Source : Steeve Labbé, coordonnateur