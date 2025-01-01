Lancement de capsules vidéos pour prévenir la violence faite aux enfants

Espace Chaudière-Appalaches a lancé trois capsules vidéo afin de prévenir toutes les formes de violence faites aux enfants et sensibiliser la population.

Ces vidéos courtes et percutantes visent à informer et à outiller les adultes face à des réalités souvent méconnues, mais lourdes de conséquences: le grooming. C'est à dire, l’obéissance aveugle et les relations inégalitaires entre adultes et enfants.

Conçues dans un format volontairement simple et accessible, elles ont pour objectif d’éveiller les consciences et d’encourager des comportements qui favorisent la sécurité et le respect des enfants. Que ce soit en milieu familial, scolaire ou professionnel.

« La prévention commence par la compréhension. Ces capsules ouvrent le dialogue et offrent des clés concrètes pour reconnaître des comportements qui fragilisent les enfants », a souligné Virginie Herrscher, animatrice en prévention chez Espace.

Inscrit dans une démarche citoyenne et collective, ce projet poursuit un objectif clair: protéger les enfants en sensibilisant le plus grand nombre. Déjà diffusées sur les réseaux sociaux, ces capsules ont rejoint des milliers de personnes et continuent d’être relayées par de nombreux partenaires engagés dans la protection de l’enfance.

L’initiative a d’ailleurs été saluée par des acteurs de la communauté. « Je vous transmets mes félicitations, ainsi qu’à tous les membres de votre équipe et du conseil d’administration qui se préoccupent du bien-être des enfants et de leur sécurité. Votre implication dans notre communauté est remarquable », a déclaré Bernard Drainville, député de Lévis, ministre de l’Environnement du Québec et ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches.

Visionnez les-dites vidéos ici: https://espacesansviolence.org/chaudiereappalaches/.