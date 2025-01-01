Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Espace Chaudière-Appalaches

Lancement de capsules vidéos pour prévenir la violence faite aux enfants

durée 13h00
7 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Espace Chaudière-Appalaches a lancé trois capsules vidéo afin de prévenir toutes les formes de violence faites aux enfants et sensibiliser la population.

Ces vidéos courtes et percutantes visent à informer et à outiller les adultes face à des réalités souvent méconnues, mais lourdes de conséquences: le grooming. C'est à dire, l’obéissance aveugle et les relations inégalitaires entre adultes et enfants.

Conçues dans un format volontairement simple et accessible, elles ont pour objectif d’éveiller les consciences et d’encourager des comportements qui favorisent la sécurité et le respect des enfants. Que ce soit en milieu familial, scolaire ou professionnel.

« La prévention commence par la compréhension. Ces capsules ouvrent le dialogue et offrent des clés concrètes pour reconnaître des comportements qui fragilisent les enfants », a souligné Virginie Herrscher, animatrice en prévention chez Espace.

Inscrit dans une démarche citoyenne et collective, ce projet poursuit un objectif clair: protéger les enfants en sensibilisant le plus grand nombre. Déjà diffusées sur les réseaux sociaux, ces capsules ont rejoint des milliers de personnes et continuent d’être relayées par de nombreux partenaires engagés dans la protection de l’enfance.

L’initiative a d’ailleurs été saluée par des acteurs de la communauté. « Je vous transmets mes félicitations, ainsi qu’à tous les membres de votre équipe et du conseil d’administration qui se préoccupent du bien-être des enfants et de leur sécurité. Votre implication dans notre communauté est remarquable », a déclaré Bernard Drainville, député de Lévis, ministre de l’Environnement du Québec et ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches.

Visionnez les-dites vidéos ici: https://espacesansviolence.org/chaudiereappalaches/.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La revue de la semaine

Publié hier à 16h15

La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. SAMEDI 29 NOVEMBRE La Ferme GG a gain de cause devant les Éleveurs de porcs du Québec La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec vient de donner gain de cause à deux éleveurs de porc de niche de ...

LIRE LA SUITE
Plus de 300 participants au rallye Parents-Enfants de Saint-Martin

Publié hier à 14h00

Plus de 300 participants au rallye Parents-Enfants de Saint-Martin

La première édition du rallye Parents-Enfants, qui s'est tenu à Saint-Martin le vendredi 21 novembre dernier, a accueilli plus de 300 participants. Les jeunes du conseil municipal de Saint-Martin ainsi que le personnel du centre de pédiatrie sociale Les Passerelles ont accueilli les familles qui arrivaient de Saint-Martin, Saint-René, La ...

LIRE LA SUITE
La Maison Catherine de Longpré dévoile les gagnants de sa loterie

Publié hier à 10h00

La Maison Catherine de Longpré dévoile les gagnants de sa loterie

La 34e édition de la loterie annuelle de la Maison Catherine de Longpré, dont les gagnants ont été tirés ce vendredi soir, a permis d'amasser 519 215 $. Cette somme a été recueillie grâce aux dons et aux billets vendus.  Le conseil d’administration, présidé par Léon Drouin, tient à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge