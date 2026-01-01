Un soutien au Groupe Espérance et Cancer

Le Groupe Espérance et Cancer Beauce-Etchemins vient d'obtenir un appui financier, dans le cadre de l’initiative Les Dons du 22, qui associe mobilité électrique et soutien aux collectivités locales.

Il fait partie des 60 organismes communautaires du Québec, qui se partagent 58 200 $, une somme tirée des revenus générés par les bornes de recharge RechargÉco IGA, installées dans les stationnements des magasins IGA participants. L'organisme de bienfaisance local est sélectionné par le marchand partenaire.

Les associations privilégiées dans la distribution sont celles œuvrant dans des domaines essentiels, notamment l’aide alimentaire, la santé, le soutien aux familles, l’éducation, la lutte contre la précarité et le développement social.

«Les Dons du 22 créent déjà un impact concret dans le quotidien des organismes au service des communautés résilientes. Nous sommes fiers de contribuer, à notre échelle, à ce milieu dynamique et engagé», a indiqué Pierre Lussier, président-directeur général de Papillons Infrastructure Nature, qui a lancé l'initiative.