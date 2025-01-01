Éliot Grondin: «L'objectif est maintenant le doublé globe et médaille d'or»

Éliot Grondin vient de remporter les deux derniers globes de cristal en snowboard cross et les Championnats du monde. Pas question pour lui de négliger le circuit de la Coupe du monde pour tenter d'aller chercher la seule médaille olympique qui lui a échappé jusqu'ici: l'or en simple.

Grondin a lancé sa saison en Coupe du monde vendredi avec le huitième temps des qualifications de l'étape de Cervinia, en Italie. Pas une position où il est habitué de se retrouver dans les classements, mais amplement suffisante pour lui éviter la deuxième descente de qualification, lui permettant d'entamer la journée de samedi frais et dispo pour la première des deux courses officielles de Cervinia, alors que l'unique course par équipe de la saison sera présentée dimanche.

Ce n'est pas comme si son chrono de 49,93 secondes le plaçait à des années lumières du meneur, le Français Jonas Chollet, plus rapide vendredi en 49,37, soit 56 centièmes de mieux que le Québécois de 24 ans.

D'ailleurs, Grondin s'attend à devoir se battre contre les suspects usuels sur le circuit cette saison. Le classement de vendredi — avec les Merlin Surget, Omar Visintin, Alessandro Hämmerle et autre Loan Bozzolo, respectivement deuxième, troisième, quatrième et sixième — tend à lui donner raison.

«La compétition sera la même. Ça devrait être le même monde que l'an dernier, a-t-il déclaré au cours d'un entretien avec La Presse Canadienne à la fin de l'été. Chaque année, il y a un ou deux nouveaux qui ressortent, mais je n'entrevois pas trop de changements. (À moins de prendre plusieurs pauses), le but est d'être encore dans la course pour le globe à Sainte-Anne à la fin de l'année.»

Mais ces pauses dont Grondin évoquait la possibilité à la fin août ne tiennent plus. Alors qu'il parlait de possiblement sauter des étapes pour se concentrer sur les Jeux olympiques de Milan-Cortina au détriment du globe de cristal — celle de Gudauri, en Géorgie, du 30 janvier au 1er février, était la plus «fragile» sur son horaire —, il a maintenant revu sa position.

C'est que les étapes de Gudauri et celle prévue à Isola, en France, la semaine précédente, ont été retirées du calendrier. Les comités organisateurs des deux étapes ont ainsi voulu protester contre l'arrivée de l'Azerbaïdjan à titre de commanditaire principal de la FIS.

Avec un calendrier allégé — la dernière étape avant les Jeux olympiques aura lieu en Chine, du 16 au 18 janvier — et des déplacements moins éreintants, les objectifs de Grondin ont maintenant changé.

«L'objectif est maintenant le doublé globe et médaille d'or», a-t-il confirmé dans un échange de courriels avec La Presse Canadienne plus tôt ce mois-ci.

Cent fois sur le métier...

Après autant de succès en quelques années seulement, Grondin a-t-il encore des aspects à améliorer?

«Il en reste encore pas mal! Oui, je suis vraiment en forme et vraiment bon, mais je n'ai pas atteint mon sommet physiquement. Je peux donc pousser encore plus loin dans ma forme physique.

«Ensuite, il y a l'équipement qui ne veut jamais arrêter d'évoluer. C'est un aspect dans lequel nous sommes vraiment bons, mon équipe et moi: on ne reste pas dans le même moule que tout le monde. On cherche tous les petits détails. Ça peut faire toute la différence ou être complètement pourri, mais il faut les explorer. Quand je me couche le soir, je pense à tout ce que nous n'avons pas essayé!

«Finalement, il y a le côté technique sur ma planche. Je pense que ça, ça ne va jamais finir. Je veux tout le temps être meilleur.»

Seulement deux Canadiens qualifiés

Vendredi, la délégation canadienne n'a pas connu beaucoup de succès en vue des courses du week-end, alors que seulement deux Canadiens ont obtenu leur qualification.

Outre Grondin, Liam Moffett, 31e et avant-dernier temps à l'issue de la deuxième séance, sera de l'étape de samedi. Chez les dames, aucune représentante de l'Unifolié n'a obtenu sa qualification.

Le meilleur chrono a été obtenu par la Québécoise Audrey McManiman, 19e, à trois places d'une qualification. Kennedy Justinen (31e), Hannah Turkington (35e) et Bridget McLean (39e) ont également raté leur qualification, tandis que Rose Savard-Ferguson n'a pas pris le départ.

Les paires pour la compétition par équipe seront déterminées après l'étape de samedi. Bien que ce soit l'unique course de la saison par équipe, Grondin devrait y participer, malgré des sentiments ambivalents envers cette compétition.

«Si on est pour en faire, qu'ils en fassent un globe. Faire deux événements pas année, ça ne sert à rien selon moi. La compétition est 'le fun', mais après, tu ne retires pas grand-chose de cela. Il reste que c'est une médaille aux Jeux. (...) Pour certains, ça peut sauver leurs Jeux en quelque sorte, après une mauvaise performance en simple. De mon côté, si c'est aux Jeux, je veux faire le doublé», a noté celui qui a remporté le bronze en compagnie de Maryeta O'Dyne aux Jeux olympiques de Pékin.

Frédéric Daigle, La Presse Canadienne