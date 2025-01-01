Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Beauce-Etchemins

Opération Nez rouge: un manque de bénévoles samedi soir

durée 09h00
15 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le manque d’équipes de raccompagnement a marqué la 3e fin de semaine des activités d'Opération Nez rouge Beauce-Etchemins.

Alors que tout s'est déroulé de belle façon vendredi soir, il en a été autrement le lendemain, alors que le déficit de volontaires a ralenti le bon fonctionnement, pour la première fois cette année.

«Souhaitons que le proverbe qui dit "Une fois n’est pas coutume" s’appliquera à partir de la semaine prochaine et ce, jusqu’à la fin de notre campagne 2025», a indiqué le coordonnateur, Steeve Labbé, Coordonnateur

Néanmoins, on a complété 96 raccompagnements au cours du week-end.

«Le week-end qui s’en vient est à l’accoutumé très achalandé car le moment des vacances de Noël et du nouvel An sonnera pour pratiquement tout le monde et cela méritera sans doute, une petite célébration bien méritée», rappelle M. Labbé.

Les personnes intéressées à faire partie des équipes peuvent s’inscrire par Internet (www.operationnezrouge.com) dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation.  Celles-ci peuvent également transmettre un courriel à beauce-etchemins@operationnezrouge.com pour obtenir  le formulaire d’inscription.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un record pour la guignolée du CPS Les Passerelles

Publié à 11h00

Un record pour la guignolée du CPS Les Passerelles

L a guignolée annuelle du Centre de pédiatrie sociale (CPS) Les Passerelles a permis d’amasser 31 000 $, un record depuis la création de l’organisme. Cette mobilisation sans précédent démontre la force de la solidarité dans la communauté et l’importance que les citoyens accordent au bien-être des enfants en situation de vulnérabilité. Grâce ...

LIRE LA SUITE
La revue de la semaine

Publié le 13 décembre 2025

La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 6 décembre La Maison Catherine de Longpré dévoile les gagnants de sa loterie La 34e édition de la loterie annuelle de la Maison Catherine de Longpré, dont les gagnants ont été tirés ce vendredi soir, a ...

LIRE LA SUITE
Éliot Grondin: «L'objectif est maintenant le doublé globe et médaille d'or»

Publié le 13 décembre 2025

Éliot Grondin: «L'objectif est maintenant le doublé globe et médaille d'or»

Éliot Grondin vient de remporter les deux derniers globes de cristal en snowboard cross et les Championnats du monde. Pas question pour lui de négliger le circuit de la Coupe du monde pour tenter d'aller chercher la seule médaille olympique qui lui a échappé jusqu'ici: l'or en simple. Grondin a lancé sa saison en Coupe du monde vendredi avec le ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge