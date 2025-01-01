Opération Nez rouge: un manque de bénévoles samedi soir

Le manque d’équipes de raccompagnement a marqué la 3e fin de semaine des activités d'Opération Nez rouge Beauce-Etchemins.

Alors que tout s'est déroulé de belle façon vendredi soir, il en a été autrement le lendemain, alors que le déficit de volontaires a ralenti le bon fonctionnement, pour la première fois cette année.

«Souhaitons que le proverbe qui dit "Une fois n’est pas coutume" s’appliquera à partir de la semaine prochaine et ce, jusqu’à la fin de notre campagne 2025», a indiqué le coordonnateur, Steeve Labbé, Coordonnateur

Néanmoins, on a complété 96 raccompagnements au cours du week-end.

«Le week-end qui s’en vient est à l’accoutumé très achalandé car le moment des vacances de Noël et du nouvel An sonnera pour pratiquement tout le monde et cela méritera sans doute, une petite célébration bien méritée», rappelle M. Labbé.

Les personnes intéressées à faire partie des équipes peuvent s’inscrire par Internet (www.operationnezrouge.com) dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation. Celles-ci peuvent également transmettre un courriel à beauce-etchemins@operationnezrouge.com pour obtenir le formulaire d’inscription.