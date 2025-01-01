Un succès pour le marché de Noël du Centenaire

La magie de Noël s’est emparée de Notre-Dame-des-Pins le samedi 13 décembre, alors que se déroulait le marché de Noël extérieur du centenaire à la halte routière du pont couvert Perrault.

Deuxième activité officielle du centenaire après la pièce de théâtre du mois d’octobre, le marché de Noël a remporté un vif succès. En effet, 29 exposants ont pu offrir leurs marchandises non seulement aux gens de Notre-Dame-des-Pins, mais aussi aux citoyens des municipalités environnantes venus profiter du beau temps et de l’atmosphère festive.

Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges alors que les gens pouvaient déambuler au rythme de chansons de Noël interprétées par un chansonnier, déguster l’une ou l’autre des quatre savoureuses bières du centenaire et se réchauffer sur le bord du feu.

De plus, des élèves de 5e année de la classe de Sonia Quirion ont présenté deux sketchs historiques rédigés par Marie-Esther Poulin et Marie-Andrée Quirion. Installés dans la barque sous le pont de béton, puis à l’entrée du pont couvert, les jeunes comédiens, mis en scène par l’école de théâtre Carosol et Marie-Esther, ont offert une belle prestation.

Puis, les enfants ont pu s’amuser dans les jeux gonflables et participer à une chasse au Père Noël. Petits et grands ont également pu faire un tour de calèche.

En matinée, les enfants de la municipalité avaient reçu leur cadeau des mains du Père Noël et de la Mère Noël au centre communautaire. Il y avait également de l’animation sur place avec la fée des ballounes et différents jeux.

Les responsables du marché de Noël, Danielle Rodrigue, Sonia Quirion, Brigitte Laflamme et Sophie Pomerleau, assistées par Johan Audet ainsi que le président du comité du centenaire de Notre-Dame-des-Pins, Carol Gilbert, étaient très heureux du succès de l’activité. Ils ont tenu à remercier les marchands et les visiteurs pour leur participation. Ils tenaient également à souligner de façon particulière l’apport inestimable de toute l’équipe de bénévoles, la précieuse collaboration de Bourque électrique et le soutien de généreux commanditaires sans qui la tenue de l’événement n’aurait pu être possible.

La prochaine activité du Centenaire se déroulera la fin de semaine du 20 février prochain alors qu’auront lieu la journée familiale hivernale et le déjeuner des Chevaliers de Colomb au centre communautaire. Un autre événement festif à ne pas manquer.

Source: Marie-Andrée Quirion, responsable du Comité du centenaire