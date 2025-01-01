Campagne sur le leadership des femmes aînées

Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) vient d’annoncer le lancement officiel d’une nouvelle campagne numérique de sensibilisation ainsi qu’une formation disponible en ligne portant sur le leadership des femmes aînées.

Ces initiatives, financées par le ministère Femmes et Égalité des genres Canada, visent à mieux saisir comment l’âgisme est vécu par les femmes aînées, et de mettre en lumière ses impacts sur différents aspects de leur vie, notamment leur participation sociale et politique, leur place dans les milieux professionnels et décisionnels, ainsi que l’influence des rôles genrées dans le vieillissement et le bien-être des femmes aînées.

La campagne de sensibilisation contient trois capsules vidéo qui seront disponibles sur les réseaux sociaux du RGFCA. Chaque capsule présente un témoignage percutant illustrant comment le croisement entre l’âgisme et le sexisme se manifeste au quotidien pour les femmes aînées. De plus, la campagne sera accompagnée d’outils numériques et de vignettes informatives qui permettront au grand public de mieux comprendre comment l’âgisme affecte les femmes et l’importance d’agir collectivement pour le contrer.

La formation, composée de quatre vidéos pour une durée totale d’environ une heure, approfondit les concepts d’âgisme, du sexisme et d’intersectionnalité vécus par les femmes de 65 ans et plus. Elle met également en lumière les impacts de ces discriminations sur différentes sphères de leur participation sociale.

Cette formation invite les actrices et acteurs de la région à se mobiliser et à devenir des agent.e.s de changement afin de contrer l’âgisme envers les femmes et de réduire les iniquités grâce à des pistes d’action concrète. Elle s’adresse autant aux professionnel.le.s, aux organismes, aux entreprises privées qu’au grand public souhaitant améliorer leurs pratiques et renforcer leur compréhension de cet enjeu. La formation complète est disponible sur Internet [https://ainees.femmesca.com).

Rappelons que le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) est un regroupement régional de 24 groupes de femmes qui travaille à la défense des droits et à l’amélioration des conditions de vie des femmes.