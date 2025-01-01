Deux dons importants pour soutenir les élèves de la Polyvalente des Abénaquis

La Fondation de la Polyvalente des Abénaquis à Saint-Prosper a reçu récemment deux contributions financières totalisant plus de 13 000 $, destinées à soutenir les élèves de l’école dans leurs besoins essentiels et à promouvoir un climat scolaire bienveillant.

Une première somme de 5 595 $ a été récoltée dans le cadre de la campagne Biscuits Sourire des Fêtes de Tim Hortons, tenue du 17 au 23 novembre derniers. C’était une première participation pour la fondation, sous l’impulsion de sa nouvelle présidente, Emmanuelle Durocher, accompagnée des huit membres du conseil d’administration.

Des entreprises et organisations locales ont répondu à l’appel en commandant plusieurs boîtes de biscuits à l’avance, contribuant au succès de l’opération.

« Les fonds amassés permettront d’aider les élèves vivant des difficultés financières, notamment en ce qui concerne les vêtements, les repas ou encore les frais liés aux sports interscolaires », indique la Fondation, qui souligne également l’apport des 35 bénévoles ayant fabriqué les biscuits, ainsi que la collaboration des propriétaires du Tim Hortons de Saint-Prosper, Émilie Couture et Jean-François Martin.

À cela s’ajoute un second don de 8 164,80 $, versé par l’organisme Aimes-tu ma différence?, qui lutte contre l’intimidation et souhaite favoriser l’inclusion au sein du milieu scolaire. Cette somme a été amassée grâce à une série d’activités de financement, dont des spectacles tenus à l’auditorium de la polyvalente en octobre, un bingo, une collecte de canettes et une vente de vin.