Opération Nez rouge se prépare pour six soirées intenses

Alors que les festivités de fin d’année s’intensifient, l’Opération Nez rouge Beauce–Etchemins entre dans un blitz de service particulièrement chargé avec six soirées consécutives prévues du 19 au 27 décembre.

Les équipes de bénévoles seront sur la route ce vendredi 19 et samedi 20 décembre, mais également les 24, 25, 26 et 27 décembre, soit du mercredi au samedi de la semaine de Noël.

L’organisation anticipe plus de 180 raccompagnements au cours de ces soirées, ce qui nécessitera au moins 70 équipes actives sur l’ensemble du territoire.

Malgré une forte demande anticipée, l’organisme recherche encore des bénévoles pour combler les besoins. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en ligne sur le site operationnezrouge.com ou écrire à beauce-etchemins@operationnezrouge.com pour obtenir un formulaire.

Il est aussi possible de se présenter directement dans l’une des trois centrales locales dès 20 h les soirs de service :

• Saint-Georges : 418 227-0808 (polyvalente Saint-Georges)

• Sainte-Marie : 418 387-6444 (école Monseigneur-Feuiltault)

• Lac-Etchemin : 418 625-3000 (école Notre-Dame)

Les services de raccompagnement sont offerts chaque soir de service de 21 h à 3 h du matin.

Les organisateurs espèrent que la météo sera clémente, tout en invitant les fêtards à planifier leurs déplacements de manière sécuritaire. Comme le rappelle l’Opération Nez rouge, faire appel à leurs services, c’est non seulement éviter les risques liés à l’alcool au volant, mais aussi soutenir la jeunesse et le sport dans la région.