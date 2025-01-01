Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

En Beauce-Etchemins

Opération Nez rouge se prépare pour six soirées intenses

durée 12h00
19 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Alors que les festivités de fin d’année s’intensifient, l’Opération Nez rouge Beauce–Etchemins entre dans un blitz de service particulièrement chargé avec six soirées consécutives prévues du 19 au 27 décembre.

Les équipes de bénévoles seront sur la route ce vendredi 19 et samedi 20 décembre, mais également les 24, 25, 26 et 27 décembre, soit du mercredi au samedi de la semaine de Noël.

L’organisation anticipe plus de 180 raccompagnements au cours de ces soirées, ce qui nécessitera au moins 70 équipes actives sur l’ensemble du territoire.

Malgré une forte demande anticipée, l’organisme recherche encore des bénévoles pour combler les besoins. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en ligne sur le site operationnezrouge.com ou écrire à beauce-etchemins@operationnezrouge.com pour obtenir un formulaire.

Il est aussi possible de se présenter directement dans l’une des trois centrales locales dès 20 h les soirs de service :
    •    Saint-Georges : 418 227-0808 (polyvalente Saint-Georges)
    •    Sainte-Marie : 418 387-6444 (école Monseigneur-Feuiltault)
    •    Lac-Etchemin : 418 625-3000 (école Notre-Dame)

Les services de raccompagnement sont offerts chaque soir de service de 21 h à 3 h du matin.

Les organisateurs espèrent que la météo sera clémente, tout en invitant les fêtards à planifier leurs déplacements de manière sécuritaire. Comme le rappelle l’Opération Nez rouge, faire appel à leurs services, c’est non seulement éviter les risques liés à l’alcool au volant, mais aussi soutenir la jeunesse et le sport dans la région.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Illumination de l’arbre de Noël ce soir

Publié hier à 15h00

Illumination de l’arbre de Noël ce soir

La Fondation Santé Beauce-Etchemin invite toute la communauté à se joindre à elle, ce jeudi 18 décembre, à compter de 18 h, pour l’illumination de son arbre de Noël devant l’hôpital de Saint-Georges. Cet événement festif, qui marque la troisième édition de cette tradition, est un moment de  solidarité et de partage destiné à illuminer l’espoir ...

LIRE LA SUITE
Deux dons importants pour soutenir les élèves de la Polyvalente des Abénaquis

Publié hier à 11h00

Deux dons importants pour soutenir les élèves de la Polyvalente des Abénaquis

La Fondation de la Polyvalente des Abénaquis à Saint-Prosper a reçu récemment deux contributions financières totalisant plus de 13 000 $, destinées à soutenir les élèves de l’école dans leurs besoins essentiels et à promouvoir un climat scolaire bienveillant. Une première somme de 5 595 $ a été récoltée dans le cadre de la campagne Biscuits ...

LIRE LA SUITE
Quelque 300 cadeaux livrés par le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière

Publié le 17 décembre 2025

Quelque 300 cadeaux livrés par le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière

Le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (SEC) a livré cette semaine quelque 300 cadeaux pour des enfants parrainés par trois CLSC du territoire de la Beauce-Etchemins. C'est la douzième année consécutive que le syndicat s’associe aux intervenants du programme jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge