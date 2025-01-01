Opération Nez rouge recrute pour le Blitz de Noël

Opération Nez rouge lance un appel aux bénévoles pour assurer le bon déroulement du Blitz de Noël où 125 raccompagnements sont attendus.

Au moins soixante équipes devront donc parcourir l’ensemble du territoire pour répondre adéquatement à la demande.

Lors de la 4e fin de semaine, le manque d’équipes de raccompagnement avait forcé les bénévoles à redoubler d’ardeur, et ce, sans compter que les conditions climatiques qui sont venues compliquer les choses.

L'organisation espère cette fois que Dame nature sera plus clémente et que les bénévoles seront au rendez-vous.

Les personnes intéressées sont invités à s’inscrire par Internet au : www.operationnezrouge.com dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation. Celles-ci peuvent également joindre l'organisme à : beauce-etchemins@operationnezrouge.com pour recevoir directement le formulaire d’inscription ou encore se rendre à l’une des trois centrales locales à compter de 20 h les soirs de service.

Opération Nez rouge sera en service dès demain soir, le 24 et poursuivra jusqu'à ce samedi 27 décembre inclusivement. Les bénévoles serons en service de 21 h à 3 h afin de permettre aux gens de bénéficier d’« un raccompagnement bien accordé » et ainsi de rentrer en toute sécurité.

Vous pouvez dès maintenant prévoir utiliser les services à compter de 21 h en composant les numéros suivants:

- pour le Secteur Chaudière – MRC Beauce-Sartigan & Beauce-Centre (polyvalente St-Georges) : 418-227-0808;

- pour le Secteur Beauce-Nord – MRC de La Nouvelle-Beauce (école Monseigneur-Feuiltault Ste Marie) : 418-387-6444;

- et pour le Secteur Etchemins – MRC Des Etchemins (école Notre-Dame Lac Etchemin) : 418-625-3000.