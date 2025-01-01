Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Beauce-Etchemins

Opération Nez rouge recrute pour le Blitz de Noël

durée 10h00
23 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Opération Nez rouge lance un appel aux bénévoles pour assurer le bon déroulement du Blitz de Noël où 125 raccompagnements sont attendus.

Au moins soixante équipes devront donc parcourir l’ensemble du territoire pour répondre adéquatement à la demande.      

Lors de la 4e fin de semaine, le manque d’équipes de raccompagnement avait forcé les bénévoles à redoubler d’ardeur, et ce, sans compter que les conditions climatiques qui sont venues compliquer les choses. 

L'organisation espère cette fois que Dame nature sera plus clémente et que les bénévoles seront au rendez-vous.

Les personnes intéressées sont invités à s’inscrire par Internet au : www.operationnezrouge.com dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation. Celles-ci peuvent également joindre l'organisme à : beauce-etchemins@operationnezrouge.com pour recevoir directement le formulaire d’inscription ou encore se rendre à l’une des trois centrales locales à compter de 20 h les soirs de service.

Opération Nez rouge sera en service dès demain soir, le 24 et poursuivra jusqu'à ce samedi 27 décembre inclusivement. Les bénévoles serons en service de 21 h à 3 h afin de permettre aux gens de bénéficier d’« un raccompagnement bien accordé » et ainsi de rentrer en toute sécurité.

Vous pouvez dès maintenant prévoir utiliser les services à compter de 21 h  en composant les numéros suivants:
-  pour le Secteur Chaudière – MRC Beauce-Sartigan & Beauce-Centre (polyvalente St-Georges) :     418-227-0808;
- pour le Secteur Beauce-Nord – MRC de La Nouvelle-Beauce (école Monseigneur-Feuiltault Ste Marie) : 418-387-6444;
- et pour le Secteur Etchemins – MRC Des Etchemins (école Notre-Dame Lac Etchemin) :      418-625-3000.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Trois cadets de la Beauce récompensés pour leur leadership exceptionnel

Publié hier à 16h15

Trois cadets de la Beauce récompensés pour leur leadership exceptionnel

Trois jeunes cadets de la Beauce ont récemment reçu certaines des distinctions les plus prestigieuses du Programme des cadets de l’Armée du Canada, soulignant leur engagement remarquable et leur leadership exemplaire. Louis-Philip Gagné, du corps de cadets de Saint-Zacharie, et Louis-David Pomerleau, du corps de cadets de Saint-Georges, ont tous ...

LIRE LA SUITE
L'actualité de mars — 2 de 2

Publié hier à 12h00

L'actualité de mars — 2 de 2

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la deuxième moitié du mois de mars. Dimanche 16 mars Nicole Lachance reconnue Bénévole émérite par le Cercle de Fermières Nicole Lachance a été reconnue Bénévole émérite, pour l'année 2024-2025, par le Cercle de Fermières Saint-Georges #33. Cégeps en spectacle: Maxime ...

LIRE LA SUITE
L'actualité de mars — 1 de 2

Publié hier à 8h00

L'actualité de mars — 1 de 2

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la première moitié du mois de mars. Samedi 1er mars  La médaille d'argent pour Éliot Grondin Le Beauceron Éliot Grondin a été décoré d'argent en snowboard cross, samedi, à la Coupe du monde d'Erzurum, en Turquie. Nathan Loignon en lice pour le 17e᠎ Gala des Zapettes ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge