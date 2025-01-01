Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la première moitié du mois d'août.

Vendredi 1er août

Portes ouvertes à la caserne: près de 500 visiteurs

La deuxième édition des portes ouvertes de la caserne du Service de sécurité incendie et civile de Saint-Joseph-de-Beauce, qui a eu lieu le 31 juillet, a accueilli près de 500 personnes.

Sports et loisirs: trois projets complétés à Saint-Elzéar-de-Beauce

Trois projets d'aménagement d'installations sportives et de loisirs ont été complétés sur le territoire de la municipalité de Saint-Elzéar-de-Beauce.

Samedi 2 août



Manac procède à 114 mises à pied préventives

Le fabricant beauceron de semi-remorques spécialisées, Manac, procèdera à un licenciement préventif de 114 employés, rapporte l'Agence QMI.



L’envers du décor: dans les coulisses du festival Nashville en Beauce

Ce déroulant cette semaine, jusqu'à demain, à Saint-Prosper, le Nashville en Beauce présente leur 15e édition.

Dimanche 3 août



Chaudière-Appalaches revient des Jeux du Québec avec 31 médailles

La délégation de la Chaudière-Appalaches boucle sa participation à la 59e Finale des Jeux du Québec avec panache, et retourne à la maison avec un total de 31 médailles (9 d’or, 11 d’argent et 11 de bronze), se hissant au 6e rang du classement des régions.



Nashville en Beauce: un succès sur toute la ligne

À quelques heures de la clôture de son festival de danse et de musique country de Saint-Prosper, la présidente du conseil d'administration de Nashville en Beauce était comblée de la réussite de l'événement.

Lundi 4 août



Nicolas Poulin relie Saint-René au Château Frontenac à la course

De sa maison à Saint-René jusqu'au Château Frontenac de Québec, Nicolas Poulin a couru 127,8 km en 19 heures et 52 minutes, entre jeudi soir et vendredi après-midi.

Mardi 5 août



Catherine Poulin en nomination aux Grands prix de la relève d'affaires

Une notaire de la Beauce compte parmi les finalistes du 33e concours provincial Les Grands Prix de la relève d’affaires, organisé par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ).

Mercredi 6 août



Un nouveau directeur général au Marius B. Musée

Le Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce, a procédé à la nomination de Jean-Sébastien Laliberté à titre de nouveau directeur général de l'institution.



Ashton s'installe dans le sud de la ville de Saint-Georges

Un deuxième restaurant Ashton ouvrira à Saint-Georges l'été prochain, à l’intersection du boulevard Lacroix et de la 175e rue, dans le secteur sud de la ville.

Jeudi 7 août



Gaston Vachon se lance dans la course à la mairie

Il y aura au moins une course à deux à la mairie de Saint-Joseph-de-Beauce, alors que le notaire et homme d'affaires, Gaston Vachon, a annoncé cette semaine qu'il sollicitera le poste, lors des élections municipales de novembre prochain.



Sept athlètes de la Beauce aux Jeux du Canada

Sept athlètes de la Beauce participent aux Jeux du Canada, qui s'ouvrent demain à St-John's, capitale de Terre-Neuve et du Labrador.

Vendredi 8 août



Ginette Drouin a troqué les chiffres pour les lettres

Après avoir navigué dans les colonnes de chiffres toute sa carrière, comme technicienne au service de la Formation professionnelle du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, Ginette Drouin a décidé qu'à la retraite, elle plongerait dans les lettres.

Samedi 9 août

Roanie Ferme Florale: des fleurs cultivées avec passion

Horticultrice et paysagiste de métier, Roxanne Houle a fondé Roanie Ferme Florale pour vivre de sa passion pour les fleurs.

Dimanche 10 août

Retour en images sur l'Expo agricole de Beauce

La 59e édition de l’Expo agricole de Beauce s'est tenu toute la fin de semaine à Saint-Honoré-de-Shenley, et ce, pour le plus grand bonheur des amateurs d'animaux et de tracteurs.

Vicky Pomerleau cultive le kiwi nordique

En plus de son travail d’ingénieur et de l’aide qu’elle apporte à ses parents producteurs de bleuets, Vicky Pomerleau cultive les kiwis nordiques.

Lundi 11 août

Des voix s'élèvent contre le projet pilote d'heures prolongées dans les commerces

Saint-Georges fait partie des trois villes du Québec qui ont été désignées par le gouvernement pour mettre en place un projet pilote visant à prolonger les heures d'ouverture de certains commerces de détail non alimentaires.

Mardi 12 août

Maxime Bernier propose de briser le «fédéralisme impérial» pour laisser l'autonomie aux provinces

Comme il l'avait fait en 1995, lors du référendum sur la souveraineté du Québec, le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, voterait encore OUI pour permettre aux «provinces de gérer efficacement leurs importantes responsabilités.»

Nouveau projet commercial de 15 M$

C'est aujourd'hui que l'on a procédé à la première pelletée de terre officielle du chantier de construction d'un nouvel aménagement commercial, qui s'élèvera près de la route 204, à l'intersection de la 120e rue, à Saint-Georges.

Beauceville verse 1,2 M$ pour la piste cyclable

La Ville de Beauceville enverra un chèque de 1,2 M$ à la MRC Beauce-Centre, qui règlera en partie la facture de réalisation des travaux de la piste cyclable sur son territoire.

Mercredi 13 août

Une programmation spéciale pour les 30 ans du Centre culturel Marie-Fitzbach

Quatre jours de multiples activités, en septembre prochain, permettront de souligner les 30 ans d'existence du centre culturel Marie-Fitzbach (CCMF) de Saint-Georges, ont annoncé en conférence de presse, cet après-midi, les grands responsables du Service des loisirs et de la culture.

Jeudi 14 août

Le Groupe Matra transfère Bois Ouvré Beauceville à Saint-Martin

La guerre tarifaire américaine, les sempiternels conflits dans le bois d'oeuvre et les fluctuations constantes dans le secteur viennent de faire une victime importante en Beauce, alors que le Groupe Matra a annoncé ce matin le transfert progressif de ses opérations de Bois Ouvré Beauceville vers son usine de Saint-Martin.

Fusion de Turbo Images et Lettrapub

Deux entreprises de la Beauce, spécialisées dans l'impression et le lettrage publicitaire, viennent d'annoncer aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, leur fusion complète.

Vendredi 15 août

Nathan Loignon sélectionné au Prix Gémeaux du public Loto‑Québec

Nathan Loignon, le pianiste dont la réputation n'est plus à faire en Beauce, est sélectionné pour le Prix Gémeaux du public Loto‑Québec, dans la catégorie Découverte de l’année.

Le sourire aux lèvres, Rosalie réalise son rêve à bord d'un hélicoptère

L’émotion était intense aujourd’hui à Saint-Éphrem, alors que Rosalie Camirand, entourée de ses proches, réalisait son rêve de faire un vol en hélicoptère.