Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Beauce-Etchemins

Opération Nez rouge tire à sa fin

durée 16h15
29 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Nous voilà pratiquement arrivés à la fin de notre 40e marathon annuel d'Opération Nez Rouge Beauce-Etchemins.

En effet, il ne reste plus que deux deux soirées à la Campagne 2025 et les bénévoles sont toujours très motivés et ne lâcheront pas avant le tout dernier raccompagnement, qui s’effectuera quelque part aux petites heures du matin le 1er janvier 2026.

Un minimum de 100 raccompagnements devrait être effectué. Espérons que Dame Nature continuera à collaborer.

Nous incitons les personnes intéressées à venir nous prêter main forte, à s’inscrire par Internet (www.operationnezrouge.com) dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation. Celles-ci peuvent également nous joindre à beauce-etchemins@operationnezrouge.com et nous leur enverront directement le formulaire d’inscription. On peut également se rendre à l’une des trois centrales locales à compter de 20 h les soirs de service.

Pour la toute dernière fois en 2025, nous serons en poste demain soir le 30 et le lendemain le 31, où nous serons en service de 21h  à 3 h afin de vous permettre de bénéficier jusqu’à la fin d’un raccompagnement bien accordé, et ainsi rentrer en toute sécurité.

Au moins 30 équipes devront donc parcourir l’ensemble du territoire pour répondre adéquatement à la demande attendue.      

Voici les coordonnées pour les trois centrales du territoire:

Secteur Chaudière – MRC Beauce-Sartigan + Beauce-Centre
Polyvalente St-Georges — 418-227-0808

Secteur Beauce-Nord – MRC de La Nouvelle-Beauce
École Monseigneur Feuiltault à Sainte-Marie — 418-387-6444

Secteur Etchemins – MRC des Etchemins
École Notre-Dame de Lac-Etchemin — 418-625-3000

Source : Steeve Labbé, coordonnateur

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L'actualité de juin — 2 de 2

Publié hier à 14h00

L'actualité de juin — 2 de 2

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la deuxième moitié du mois de juin. Dimanche 15 juin Production maraîchère: un bon deux semaines de retard Le temps maussade de mai, et les pluies importantes — 125 millimètres en Chaudière-Appalaches, pour une moyenne annuelle de 91 mm — ont retardé le début de saison de la ...

LIRE LA SUITE
L'actualité de juin — 1 de 2

Publié hier à 10h00

L'actualité de juin — 1 de 2

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la première moitié du mois de juin. Dimanche 1er juin Raymond Delarosbil reprend les rênes du Cool FM de Saint-Georges Le Cool FM de Saint-Georges annonce le retour de Raymond Delarosbil au poste de directeur général de l’équipe de la Ligue nord-américaine de hockey ...

LIRE LA SUITE
La revue de la semaine

Publié le 27 décembre 2025

La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 20 décembre Près de 6 000 adresses privées de courant en Beauce-Etchemins Près de 6 000 adresses étaient privées de courant en Beauce-Etchemin ce matin. Permis de construction: très bonne année ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge