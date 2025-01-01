Opération Nez rouge tire à sa fin

Nous voilà pratiquement arrivés à la fin de notre 40e marathon annuel d'Opération Nez Rouge Beauce-Etchemins.

En effet, il ne reste plus que deux deux soirées à la Campagne 2025 et les bénévoles sont toujours très motivés et ne lâcheront pas avant le tout dernier raccompagnement, qui s’effectuera quelque part aux petites heures du matin le 1er janvier 2026.

Un minimum de 100 raccompagnements devrait être effectué. Espérons que Dame Nature continuera à collaborer.

Nous incitons les personnes intéressées à venir nous prêter main forte, à s’inscrire par Internet (www.operationnezrouge.com) dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation. Celles-ci peuvent également nous joindre à beauce-etchemins@operationnezrouge.com et nous leur enverront directement le formulaire d’inscription. On peut également se rendre à l’une des trois centrales locales à compter de 20 h les soirs de service.

Pour la toute dernière fois en 2025, nous serons en poste demain soir le 30 et le lendemain le 31, où nous serons en service de 21h à 3 h afin de vous permettre de bénéficier jusqu’à la fin d’un raccompagnement bien accordé, et ainsi rentrer en toute sécurité.

Au moins 30 équipes devront donc parcourir l’ensemble du territoire pour répondre adéquatement à la demande attendue.

Voici les coordonnées pour les trois centrales du territoire:

Secteur Chaudière – MRC Beauce-Sartigan + Beauce-Centre

Polyvalente St-Georges — 418-227-0808

Secteur Beauce-Nord – MRC de La Nouvelle-Beauce

École Monseigneur Feuiltault à Sainte-Marie — 418-387-6444

Secteur Etchemins – MRC des Etchemins

École Notre-Dame de Lac-Etchemin — 418-625-3000

Source : Steeve Labbé, coordonnateur