Nez rouge en Beauce-Etchemins: une 40e Opération satisfaisante

Les 40 premières pages du grand livre d’Opération Nez rouge Beauce-Etchemins sont maintenant tournées et la dernière restera gravée dans notre mémoire pour longtemps.

Encore une fois cette année, plusieurs centaines de personnes ont vécu un temps des fêtes sécuritaire grâce à nos équipes de bénévoles qui n’ont pas ménagé temps et efforts pour satisfaire les utilisateurs.

En rétrospective, trois mots nous viennent spontanément à l’esprit: assiduité, dévouement et engagement.

Sans surprise, le nombre de bénévoles disponibles demeure l’enjeu majeur et la Campagne qui vient de prendre fin ne fait pas exception à cette règle immuable depuis la création d’ONR.

Nos deux derniers soirs de service se sont déroulés de manière diamétralement opposée alors que le 30 décembre, Dame Nature a refroidi l’envie de bien des personnes de fêter.

La soirée du 31 fut complètement folle et prouve hors de tout doute le bien-fondé de notre organisation. En effet, de minuit 10 à 3 h 15, pas moins de 60 appels à l’heure sont entrés. Nous sommes pleinement conscients que plusieurs personnes se sont buttées à une ligne occupée et nous nous en excusons.

En résumé, la tendance se confirme: la population beauceronne et etcheminoise se responsabilise concernant la conduite automobile avec les facultés affaiblies par l’alcool et/ou la drogue durant le temps des fêtes. Nous souhaitons que cette excellente chose se poursuive à longueur d’année.

Soulignons ici, la contribution exceptionnelle des 211 bénévoles qui, malgré leur nombre restreint, ont fait preuve d’une grande assiduité avec 522 présences permettant de former 125 équipes qui ont effectué 507 raccompagnements (six de plus qu’en 2024 avec le même nombre de soirées).

Nous remercions le maître d’œuvre, la Fondation les Dragons, le CSSBE qui nous accueille en ses murs, notre parrain, le Groupe CAMBI, les parents des diverses équipes des Dragons de la Polyvalente de St-Georges, le Cégep Beauce-Appalaches, les Condors football et rugby, les Caisses Desjardins de la région, les députés provinciaux, les MRC du territoire et les médias collaborateurs. Notre reconnaissance s’adresse à Normand Nadeau Solutions, aux restaurants Mc Donald’s, Sogetel, et nos précieux collaborateurs que sont Pizza Salvatore, les épiciers, les restaurateurs et les traiteurs de la région, aux bannières, commerces, clubs sociaux et entreprises qui nous supportent financièrement, ce qui a permis de sustenter les bénévoles.

Enfin, merci aux bénévoles et aux utilisateurs (qui ont été plus généreux que jamais)qui ont non seulement rendu les routes plus sécuritaires, mais également encouragé la jeunesse et le sport d’ici.

Opération Nez rouge sera de retour pour sa 41e édition régionale à partir du vendredi 27 novembre 2026.

Source: Steeve Labbé, coordonnateur, Opération Nez rouge Beauce-Etchemins