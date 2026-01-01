Un dîner des rois qui fait du bien au cœur

Pour une 7e édition consécutive, un diner des rois à saveur hautement festive s’est tenu aux locaux de Saint-Georges de l'organisme Au Bercail, ce mardi 6 janvier.

En effet, les utilisateurs du service de L’Assiettée ont eu droit à un repas spécial pour bien débuter l’année et, comme c’est maintenant la tradition, ce sont des bénévoles qui ont fait le service aux tables.

Comme lors des six éditions précédentes, des élus de la Ville de Saint-Georges, Brigitte Busque, Philippe Breton et Olivier Duval étaient présents pour le service, de même que Jacynthe Poulin et Dorothée Rodrigue, qui sont membres du conseil d’administration du Bercail.

Rappelons que cette tradition est née lorsque L’Assiettée est devenue un service externe du Bercail en 2020. Le diner des rois a été le premier repas offert sous la nouvelle administration. Cette tradition s’est solidifiée après les rénovations de la bâtisse, sise au 12220 2e avenue, qui abrite maintenant la cuisine et la salle à manger de L’Assiettée, entre autres.

Le contexte social complexe, la rareté des logements et le coût de la vie en général ont un impact sur l’ensemble des citoyens et des citoyennes mais pour les plus vulnérables de notre communauté, cet impact est encore plus criant, plus exacerbé au quotidien. Dans ces circonstances, l’équipe du Bercail trouvait essentiel de donner à nouveau cette année l’opportunité à ces femmes et à ces hommes qui fréquentent nos services d’échanger avec les bénévoles et ce, bien simplement dans un contexte sympathique.

Comment ne pas être fiers de cette tradition qui fait du bien au cœur?!

Créé en 1983, Au Bercail est un organisme de soutien direct aux femmes et aux hommes plus vulnérables. L’offre de services s’est étoffée au fil des années, jusqu’à devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Que ce soit par la maison d’hébergement, l’Accueil inconditionnel, la soupe populaire ou La Fondation, c’est le désir d’aider les plus vulnérables de notre société qui guident les dirigeants et toute l’équipe du Bercail.

Source: Sarah Bellemare, coordonnatrice du volet administratif — Au Bercail