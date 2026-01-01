Nous joindre
Le dimanche 25 janvier

De la magie pour célébrer la Journée de l’alphabétisation familiale

durée 15h00
8 janvier 2026
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Un spectacle de magie marquera les célébrations de la Journée de l’alphabétisation familiale, le dimanche 25 janvier, à la bibliothèque municipale de Saint-Georges, installée dans le Centre culturel Marie-Fitzback.

Cet événement, mis de l’avant depuis 12 ans par l'organisme Alphare, la Ville de Saint-Georges et la Maison de la Famille Beauce-Etchemins, attire habituellement entre 200 et 300 personnes.

L’objectif est de sensibiliser les familles à l’importance de l’alphabétisation et de promouvoir le plaisir de lire et d’apprendre en famille pour favoriser la réussite éducative des jeunes de la communauté.

Le spectacle interactif Potion magique 101 est ouvert gratuitement aux parents et enfants de tout âge de la région.

Afin de pouvoir accueillir le plus de gens possible, deux représentations sont programmées, la première le matin à 10 h 30, et la seconde en après-midi à 13 h 30. La durée du spectacle est de 45 minutes. Un tirage de livres sera également effectué parmi tous les participants.

«Lire, c’est ouvrir la porte à l’imaginaire, à la culture et à la connaissance. Chaque livre est un appel à explorer, à apprendre et à rêver! Placer la lecture au cœur de ses habitudes est l’un des plus beaux cadeaux que l'on puisse faire à nos enfants, un cadeau qui leur servira tout au long de leur vie. Nous avons une magnifique bibliothèque qui offre gratuitement l'emprunt de milliers de livres et bien plus encore à la population de Saint-Georges. Offrez-vous ce cadeau, à vous et à vos enfants», invite la mairesse, Manon Bougie.

L’événement est rendu possible grâce au soutien financier des trois partenaires organisateurs, ainsi qu'au programme ainsi qu’à Je lis, tu lis, on lit en Beauce-Sartigan!, une initiative soutenue par PRECA et le gouvernement du Québec pour favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative.

